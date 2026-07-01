최근 임직원 투표로 결정 참여자(72.5%) 중 97% 찬성 그룹 계열사 중 처음으로 ‘영업익 N% 성과급’ 적용 내년 초 지급 OPI부터 EVA 20% 대신 변경 방식 적용

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전기도 삼성전자처럼 ‘영업이익 10%’를 기준으로 성과급 재원을 산정할 것으로 보인다. 업계에선 다른 삼성그룹 계열사로 ‘영업이익 N% 성과급 지급’ 방식이 확산할지 주목하고 있다.

1일 업계에 따르면 삼성전기는 최근 임직원을 대상으로 삼성그룹의 대표적인 성과급 제도인 초과이익성과급(OPI) 재원을 산정방식 개편 투표를 실시했다.

이번 투표는 기존 경제적부가가치(EVA) 20% 산정 방식을 유지할지, 영업이익 10%를 재원으로 활용하는 방식으로 변경할지 묻는 방식으로 진행됐다.

지난 18일부터 30일까지 투표를 실시한 결과 총 선거인수 1만2886명 중 9343명(투표율 72.5%)이 참여해 9068명(97.1%)이 ‘영업이익 10%’ 방안에 찬성했다.

이에 따라 삼성전기는 내년 초 지급하는 OPI부터 기존 EVA 20% 대신 영업이익의 10%를 재원으로 활용하는 산정 방식을 적용할 예정이다.

OPI는 소속 사업부 실적이 연초에 세운 목표를 초과했을 때 개인 연봉의 최대 50%까지 매년 한 차례 지급하는 것으로, 목표달성장려금(TAI)과 함께 삼성의 대표적인 성과급 제도다.

앞서 삼성전기 임직원들 사이에서는 EVA 기준의 OPI 산정방식이 회사 실적을 충분히 반영하지 못한다는 불만이 꾸준히 제기돼 왔다.

삼성전기는 2023년 영업이익 6000억원 이상을 기록하고도 OPI 지급률이 연봉의 1%에 그쳤고, 이후 2024년과 2025년에도 OPI 지급률(5∼6%)은 한 자릿수에 머물렀다.

삼성전기 노조는 사측에 영업이익의 15%를 성과급 재원으로 달라고 요구하기도 했지만 사측이 수용 불가 입장을 밝힌 바 있다.

이에 삼성전기 노사협의회는 OPI 산출 방식에 대해 EVA의 20% 혹은 영업이익의 10% 중 하나를 선택하기로 했고 이번 투표를 진행했다.

앞서 삼성전자 DS(반도체)부문은 올해 임금협상에서 OPI 재원을 기존 EVA에서 영업이익 10%로 변경하기로 한 바 있다. 삼성그룹 계열사 중 영업이익을 기준으로 성과급 지급 기준을 바꾼 건 삼성전기가 처음이다.