[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 헤이즈가 피네이션과 6년간의 동행을 마무리했다.

1일 피네이션은 공식 계정을 통해 “헤이즈와의 전속계약이 지난 6월30일부로 종료됐다”고 밝혔다.

피네이션은 “헤이즈와 충분한 논의 끝에 서로의 앞날을 응원하며 전속계약을 마무리하기로 합의했다”며 2020년 8월부터 이어진 6년간의 동행을 마무리했다.

이어 “약 6년간 다양한 활동을 함께하며 뜻깊은 시간을 보냈다”며 “음악과 무대에 최선을 다해준 헤이즈에게 깊이 감사드리며 새로운 출발을 응원한다. 아울러 팬들에게도 변함없는 관심과 응원을 부탁드린다”고 했다.

피네이션은 싸이가 수장으로 있으며 가수 크러쉬, 마마무 화사, 그룹 TNX, 베이비돈크라이 등이 소속돼 있다.

한편 헤이즈는 지난 2014년 정식 데뷔해 ‘앤드 줄라이’, ‘널 너무 모르고’, ‘비도 오고 그래서’, ‘젠가’, ‘헤픈우연’ 등 히트곡을 배출하며 음원 강자로 자리매김했다.