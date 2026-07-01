14만 구민 시대 개막 교통·의료·일자리·관광 중심 5대 발전 방향 제시 “화려한 출범보다 행정 안정과 시민 체감 성과에 집중”

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 영종구가 새로운 지방행정 체제의 출발을 알린 가운데 손화정 초대 영종구청장이 1일 취임과 함께 ‘공항경제수도 영종’ 실현을 위한 구정 청사진을 제시했다.

손 구청장은 이날 영종복합문화센터에서 취임식을 갖고 “영종의 미래 100년을 설계하라는 구민의 뜻을 받들어 14만 구민과 함께 대한민국 공항경제수도를 완성하겠다”고 밝혔다.

이날 취임식은 구민과 시·구의원, 기관·단체 관계자, 공직자 등 200여 명이 참석한 가운데 간소한 규모로 진행됐다.

손 구청장은 출범 초기 행정 안정이 무엇보다 중요하다는 판단에 따라 대규모 행사 대신 내실 있는 취임식을 선택했다.

영종구가 막 출범한 상황에서 조직 운영과 행정 서비스의 안정적인 정착에 행정력을 집중하겠다는 의미다.

손 구청장은 “선거 기간 중 주민들이 가장 많이 이야기한 출퇴근 불편, 부족한 의료시설 문제 등 생활 속 어려움을 해결하는 것이 영종구 행정의 우선 과제”라며 “구민이 변화를 체감할 수 있는 행정을 펼치겠다”고 말했다.

손 구청장이 제시한 민선 9기 영종구의 핵심 방향은 교통과 의료, 산업, 관광, 행정 기반 확충이다.

주요 추진 과제로는 ▷GTX-D·E 등 광역교통망 구축 ▷공공종합병원 및 공공의료 복지 기반 확대 ▷공항경제권 연계 미래 일자리 창출 ▷체류형 국제 관광도시 조성 ▷주민 중심 복합 행정타운 건립 등이 제시됐다.

특히 영종이 인천국제공항을 기반으로 한 국제도시임에도 주민 생활 기반은 아직 부족하다는 지적이 있었던 만큼, 교통과 의료 인프라 확충은 초대 구청장이 풀어야 할 핵심 과제로 꼽힌다.

손 구청장은 “영종의 변화는 구청장 한 사람의 힘으로 만들 수 없다”며 “14만 구민과 700여 공직자, 인천시와 중앙정부가 하나의 팀으로 협력해야 한다”고 강조했다.

이어 “책임 있는 행정, 진심을 담은 행정, 말보다 실천이 앞서는 행정을 통해 성과로 평가받겠다”고 밝혔다.

한편 영종구는 행정체제 개편에 따라 새롭게 출범한 자치구로, 초대 구청장 체제 아래 조직 안정과 주민 생활 기반 확충이라는 두 가지 과제를 동시에 해결해야 하는 상황이다.

손 구청장이 제시한 ‘하늘을 잇고, 미래를 열고, 사람을 품는 영종구’라는 비전이 실제 주민 삶의 변화로 이어질 수 있을지 주목된다.