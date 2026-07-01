점·선·면’ 비전 선언… 생활밀착 복지·교통 혁신·광역 협력 본격 추진 김미경 구청장 ”구민의 삶이 빛나는 은평, 누구든 나다운 삶을 누리는 도시 만들 것“

[헤럴드경제=박종일 선임기자]김미경 서울 은평구청장이 1일 취임식을 갖고 민선 9기 구정 운영 방향인 ‘점·선·면’ 전략을 발표하며 “구민의 삶이 빛나는 은평, 누구든 나다운 삶을 누리는 은평을 만들겠다”고 밝혔다.

김미경 구청장은 취임사에서 선거 기간 은평 곳곳을 돌며 기록한 ‘수첩 네 권’을 소개, “구민들의 불편과 바람, 은평의 미래가 담긴 그 기록 하나하나가 앞으로 4년 구정을 이끌 힘이 될 것”이라고 말했다.

이어 ”45만 구민의 믿음을 깊이 새기고, 더 낮은 자세와 뜨거운 열정으로 완성된 변화에 보답하겠다“고 밝혔다.

민선 9기 구정의 핵심 발전 전략으로는 ‘점(點)·선(線)·면(面)’ 비전이 제시됐다. 주민 체감형 일상 복지(점)를 다지고, 광역 교통망 확충과 생활권역 개발(선)을 추진하며, 인근 지자체와의 연대(면)를 통해 은평을 서북권의 중심 허브로 도약시키겠다는 청사진이다.

점(點) 일상 채우는 내실 있는 ‘은평형 복지·교육’ 모델 안착

구민의 삶의 질을 높이기 위해 ‘아이맘 택시’와 ‘백세콜’의 편의성과 지원 대상을 확대한다. 이와 함께 보행 약자용 ‘효도의자’ 설치, ‘세대 공감형 놀이터’ 조성 등 현장형 복지를 촘촘히 전개한다.

신혼부부에게는 첫 살림 마련부터 주거 안정, 자산 형성까지 연계한 패키지 지원책을 가동하며, 기존 ‘1동-1대학’ 사업을 ‘1동-다(多)대학’ 체제로 확장해 대학의 전문성을 지역사회 문제 해결에 적극 접목한다.

선(線) 교통 혁신과 5대 생활권 균형발전 본격화

고양신사선, 서부선, 통일로 우회도로, 은평새길 등 지역의 핵심 교통 현안을 관계기관과의 전략적 협의를 통해 조기에 가시화할 방침이다.

지역 균형 발전을 위한 5대 생활권역별 특화 전략도 본격화된다. 수색 권역은 수색·DMC역 일대 복합개발을 완성한다. 응암 권역은 녹번천 복원사업을 통해 불광천 연계 수변 감성 경제권을 구축한다. 불광 권역은 서울혁신파크를 중심으로 미디어 공연장과 광장, 녹지공간 등을 조성하고, 강북 최대 규모 민간도서관 유치를 통해 문학허브를 구축한다. 연신내 권역은 GTX-A 개통에 맞춰 역세권 정비와 창업 인프라를 확충한다. 진관 권역은 국립한국문학관을 중심으로 예술마을과 한글테마공원을 묶어 대한민국 대표 한문화 중심지로 완성한다.

면(面) 광역 협력으로 서북권 상생발전 선도

은평구는 마포구, 서대문구, 종로구, 경기도 고양시와 손을 잡고 광역 교통망 구축 및 대규모 국책사업 등 당면 과제에 공동 대응한다. 환경오염 대응과 도시 인프라 공유 등 복합적인 행정 수요에 머리를 맞대어 해결책을 모색함으로써, 은평구가 앞장서서 ‘서북권 상생 발전’의 성공 모델을 확립하겠다는 구상이다.

김미경 구청장은 ”민선 9기 은평구의 핵심 목표는 ‘누구든 나다운 삶을 온전히 누리는 도시’를 만드는 것“이라며 ”서울시 최초 여성 3선 구청장이라는 명예를 준 구민들을 위해 앞으로의 4년 동안 확실한 성과와 변화로 보답하겠다“고 포부를 밝혔다.

“내일의 중심, 변화의 은평”

취 임 사

존경하는 45만 은평구민 여러분,

그리고 사랑하는 은평가족 여러분.

인사드립니다.

민선 9기 은평구청장 김미경입니다.

다시 한 번 이 자리에 설 수 있도록

성원해 주신 모든 분들께 감사드립니다.

세 번의 선택을, 세 번의 기회를 주신 믿음의 무게만큼

더 낮은 자세와 뜨거운 열정으로 임하겠습니다.

제가 그리는 은평은

‘누구든 나다운 삶을 누리는 곳’입니다.

이를 현실로 만들기 위해,

민선 9기 구정 발전 방향을

‘점·선·면’의 비전에 담았습니다.

구민 한 분 한 분의 삶을 든든하게 세우고,

생활권을 유기적으로 연결하며,

은평의 미래를 더 넓은 무대로 확장하겠습니다.

구민의 삶이 빛나는 도시!

여러분과 함께 완성할 은평의 모습입니다.

1. 점(點) : 은평구민의 일상을 촘촘히 채우겠습니다.

‘아이맘 택시’와 ‘백세콜’,

‘효도의자’와 ‘세대 공감형 놀이터’로

일상의 필요를 세심히 챙기고,

신혼부부에게는

첫 살림부터 자산 형성까지 함께하겠습니다.

‘1동-1대학’은 ‘1동-다대학’으로 확장하겠습니다.

2. 선(線) : 교통망과 5대 생활권 중심의 변화를 이끌겠습니다.

‘고양신사선’과 ‘서부선’, ‘통일로 우회도로’, ‘은평새길’ 등

교통 과제를 속도감 있게 추진하겠습니다.

은평을 수색·응암·녹번·불광·진관

다섯 개의 생활권으로 나누고,

각각의 매력을 한껏 살려 균형 있는 발전을 이끌겠습니다.

3. 면(面) : 더 넓은 연결로 더 큰 미래를 열겠습니다.

마포·서대문·종로구·고양시와 손을 잡고

주요 국책사업과 교통 현안에 대응하며,

‘서북권 균형 발전’의 상생 모델을 이끌겠습니다.

선거 기간

은평 곳곳에서 적어 내려간 수첩 네 권에는

구민의 불편과 바람

그리고 은평의 미래가 담겨 있었습니다.

다시 선택해 주신 그 마음을 깊이 새겨

완성된 변화로 답하겠습니다.

구민의 삶이 빛나는 은평,

누구든 나다운 삶을 누리는 은평!

고맙습니다. 그리고 사랑합니다!

2026년 7월 1일

은평구청장 김 미 경