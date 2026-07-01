세계 62개국 376개 AI 기업 경쟁…최종 12개 기업 선정 MENA·유럽 등 글로벌 AI 시장 진출 위한 파트너십 강화

[헤럴드경제=정윤희 기자] 인공지능(AI) 플랫폼 기업 디토닉(Dtonic)이 중동·북아프리카(MENA)를 비롯한 유럽, 중앙 아시아 소버린 AI 시장 확장을 위한 강력한 글로벌 협력의 발판을 마련했다.

디토닉은 글로벌 AI 기술 그룹 G42의 핵심 상장사 프리사이트(Presight)가 운영하는 글로벌 AI 액셀러레이터 프로그램 ‘코호트 II’(Cohort II)에 최종 선정됐다고 1일 밝혔다.

지난해에 이어 2기 참가 기업을 선발한 이번 프로그램에는 전 세계 62개국에서 총 376개의 유망 AI 기업들이 지원해 치열한 경쟁을 펼쳤다. 프리사이트는 지난 4월부터 서류 심사, 기술 평가, 심층 인터뷰 등 엄격한 검증 과정을 거쳐 최종 12개 혁신 AI 기업을 확정했다.

프리사이트는 디토닉에 대해 “AI 시티, 국방, 그리고 리테일 운영을 위한 시공간 및 물리 세계 데이터를 실시간 운영 인텔리전스로 변환하는 AI 기반 데이터 플랫폼”이라며 선정 이유를 밝혔다.

디토닉은 이번 선정으로 G42 그룹이 구축한 글로벌 AI 생태계와 직접 연결된다는 점을 강조했다. G42 그룹은 마이크로소프트(MS), 오픈AI, 엔비디아(NVIDIA) 등 글로벌 빅테크 기업들과 글로벌 신흥국 AI 시장 선점을 위해 긴밀하게 협력하고 있다.

프리사이트는 선정 기업들과 G42 그룹의 글로벌 AI 생태계가 연결돼 하이퍼스케일 컴퓨팅 인프라와 기술 지원 및 글로벌 AI 파트너 네트워크와의 협업 기회를 제공할 계획이라고 밝혔다.

디토닉은 이미 유럽과 MENA 지역의 스마트시티, 스마트리테일 프로젝트에 성공적으로 참여하며 현지 발판을 다져왔다. 이번 코호트 선정을 발판으로 기존에 추진해온 글로벌 소버린 AI 시장 진출에 한층 속도를 내게 됐다.

글로벌 시장 확장뿐 아니라 투자 유치 가능성도 한층 커졌다. 코호트 2기 기업들은 틸 캐피탈의 잭 셀비(Jack Selby)를 비롯한 글로벌 테크 씬의 주요 투자자들과 협업하는 기회를 얻는다. 또 프리사이트 자체 펀드를 통한 투자 검토 대상에도 포함된다.

전용주 디토닉 대표는 “이번 프로그램 선정은 디토닉의 AI 플랫폼 기술력과 사업 역량이 글로벌 시장에서도 인정받았다는 의미”라며 “G42 그룹과 프리사이트의 AI 생태계를 기반으로 MENA를 비롯한 글로벌 신흥국에서 소버린 AI 사업을 본격 확대해 나가겠다”고 말했다.

디토닉은 최근 천안·아산시 및 주요 AI 기업들과 협력해 국토교통부가 주관하는 AI 특화 시범도시 대상 사업에 최종 선정되기도 했다. 또, LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)와 ‘소프트웨어 정의 국방(Software-Defined Defense)’ 운영 환경 고도화를 위해 협력 중이다.