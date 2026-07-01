[헤럴드경제=조용직 기자] 한국마사회(회장 우희종)는 한국경영인증원(KMR)이 시행하는 ‘노사관계우수기업 인증’을 기관 최초로 획득했다고 1일 밝혔다.

‘노사관계우수기업 인증’은 노사 간 상호존중과 신뢰를 바탕으로 상생·협력의 노사관계를 형성한 기관을 공인하는 제도로, 노사대표자 리더십·노사관계 성숙도·노사관계 성과 등을 종합 평가해 일정 수준 이상을 충족한 기관에 부여된다.

이번 평가에서 한국마사회는 노사관계 성숙도 부문에서 86.5점을 받아 업계 평균(82.0점)을 크게 웃돌았다. 세부적으로도 협력(86.6%)·신뢰(86%)·소통(86.6%)·참여(86.9%) 4개 전 항목에서 고르게 높은 평가를 받으며, 첫 도전 만에 인증을 획득했다.

한국경영인증원은 “한국마사회가 주요 현안에 노사가 한 목소리로 연대하며 상생의 동반자적 파트너십을 보여준 점과, ‘노사공동대책위원회’ 직제화와 ‘노사공동 미래위원회’ 발족 등 상시적 노사 거버넌스를 구축한 점은 선진적 노사관계의 모범사례”라고 평가했다.

우희종 한국마사회장은 “대내외 경영 현안 속에서도 노사가 신뢰를 바탕으로 힘을 모은 결과”라며 “이번 인증을 계기로 소통과 참여의 폭을 더욱 넓혀 노사가 함께 미래를 준비하는 동반자로서 한 단계 더 성장해 나가겠다”고 말했다.