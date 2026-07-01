40년 만의 토너먼트 첫 승 감격 키뇨네스 결승골…대회 3득점

[헤럴드경제=조용직 기자] 홈그라운드의 이점을 업은 멕시코가 2026 북중미 월드컵 본선 토너먼트 경기에서 40년 묵은 한을 풀며 16강에 진출했다.

멕시코는 1일(한국시간) 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 열린 에콰도르와 대회 32강전에서 1골 1도움을 올린 훌리안 키뇨네스와 추가 골을 터트린 라울 히메네스의 활약으로 2-0으로 이겼다.

이날 승리로 멕시코는 2018년 러시아 대회 이후 8년 만에 월드컵 16강에 올랐다. 멕시코가 월드컵 토너먼트 경기에서 승리한 것은 역대 최고 성적인 8강에 올랐던 1986년 자국 대회 이후 처음이다. 40년 전 16강전에서 불가리아를 2-0으로 누른 게 그동안 멕시코가 10번의 월드컵 토너먼트 경기에서 거둔 유일한 승리였다.

멕시코는 1994년 미국 대회부터 2018년 러시아 대회까지는 7회 연속 16강에 진출하기도 했으나 더는 나아가지 못했다. 1990년 이탈리아 대회 때는 본선 진출에 실패했고, 2022년 카타르 대회에서는 조별리그에서 탈락했다.

공동 개최한 이번 대회 조별리그에서 한국을 1-0으로 누르는 등 3전 전승(승점 9, 6득점 무실점)으로 A조 1위를 차지한 멕시코는 에콰도르마저 완벽하게 돌려세우면서 무실점 승리도 이어갔다.

멕시코는 잉글랜드와 콩고민주공화국의 경기 승자와 오는 6일 같은 장소에서 8강 진출을 다툰다.

멕시코는 16강전까지 5경기 중 자국 과달라하라 스타디움에서 치른 한국과의 조별리그 A조 2차전을 빼고 네 경기를 멕시코시티 스타디움에서 치르며 개최국의 이점을 톡톡히 누리게 됐다.

악천후와 경기장 인근 낙뢰 위험으로 예정된 시간보다 1시간 늦게 시작된 이날 경기에서 멕시코가 초반부터 거세게 몰아붙였다. 전반 22분 로베르토 알바라도가 자기 진영 왼쪽에서 상대 수비 뒤 공간으로 띄워 보낸 공을 키뇨네스가 이어받은 뒤 페널티지역 안 왼쪽에서 수비수를 제치고 오른발슛으로 골문에 꽂았다.

알카디시아 소속으로 2025-2026시즌 사우디 프로리그에서 33골을 터뜨려 득점왕을 차지한 키뇨네스의 이번 대회 3호 골이었다.

기세가 오른 멕시코는 전반 31분 한발짝 더 달아났다. 상대가 걷어낸 공을 가로챈 히메네스가 밀집 수비를 뚫고 키뇨네스에게 패스했다가 돌려받고는 페널티지역 중앙에서 오른발 슛으로 추가 골을 뽑았다.

에콰도르는 이후 거센 공세를 폈지만 이번 대회 무실점의 멕시코의 골문을 여는 데 실패했다. 후반 추가시간에는 상대 산티아고 히메네스와 대치하던 수비수 피에로 잉카피에가 입을 가리고 무언가 말하는 모습이 포착돼 이번 대회에서 처음 적용된 규정에 따라 레드카드를 받고 퇴장당하기까지 했다.