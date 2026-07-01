[헤럴드경제=구본혁 기자] 우리나라가 세계 최대 오일샌드 생산국 캐나다에서 저탄소 비전통오일 생산기술 상용화 가능성을 점검한다.

한국지질자원연구원(KIGAM)은 30일 캐나다 알버타주 캘거리에서 열린 ‘비전통오일사업단(U-TOP) 캐나다 현지 사무소 개소식’에 참석해 국제공동실증을 위한 현지 협력체계를 점검하고, 캐나다 연구기관 및 산업계와 기술협력 확대 방안을 논의했다.

참석자들은 현지 사무소 운영계획과 국제공동실증 추진 현황을 공유하고, 기술협력 및 사업화 전략을 논의했다. 이어 진행된 기술회의에서는 ES-SAGD(용매 보조 스팀주입 오일회수) 실증사업 추진을 위한 AER 인허가 절차와 향후 추진 일정을 점검하고, 프로젝트의 안정적인 수행을 위한 협력 방안을 협의했다.

또한 연구진은 캐나다 서부 퇴적분지(WCSB)와 알버타 코어 리서치 센터를 방문해 Sawn Lake 광구의 지질 및 저류층 특성을 분석하고, 현장 실증 연구계획을 구체화할 예정이다.

이를 통해 국내에서 개발한 플랜트 핵심기술의 현장 적용성을 검증하고, 생산 효율 향상 및 생산수 재활용 기술의 실증을 본격 추진한다.

이번 현지 협력거점 구축은 국내에서 개발한 비전통오일 생산기술을 세계 최대 오일샌드 생산국인 캐나다 현장에서 검증하고, 양국 간 자원·에너지 분야 협력을 확대하는 중요한 계기가 될 것으로 기대된다. KIGAM은 앞으로도 캐나다 연구기관 및 기업과의 협력을 지속 강화해 저탄소 비전통에너지 생산기술의 상용화를 지원하고, 국내 에너지 기술의 글로벌 경쟁력 제고와 해외시장 진출 기반을 확대해 나갈 계획이다.

권이균 KIGAM 원장은 “캐나다 현지 협력거점 구축은 KIGAM이 추진하는 비전통오일 생산기술의 국제공동실증을 한 단계 도약시키는 중요한 기반”이라며 “국내에서 개발한 핵심기술의 현장 검증과 글로벌 협력을 지속 확대해 친환경 에너지 기술의 사업화와 국가 에너지 기술 경쟁력 강화에 기여하겠다”고 말했다.

한편 비전통오일사업단은 성균관대학교를 총괄기관으로 한국지질자원연구원, 한국건설기술연구원, 한국에너지기술연구원 등 국내 산·학·연 연구기관과 기업이 참여하고 있다.