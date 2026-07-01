최고 연 3.50% 금리 제공

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주은행(은행장 정일선)은 1일, 전남광주통합특별시 출범을 기념하고 새로운 시대의 시작을 지역민과 함께 축하하기 위해 ‘전남광주통합특별시 사랑예금’을 출시했다.

‘전남광주통합특별시 사랑예금’은 전남과 광주가 하나의 특별시로 새롭게 출범하는 역사적인 순간을 기념하기 위해 광주은행이 특별시 출범 첫날에 맞춰 선보이는 상품이다.

단순한 금융상품을 넘어 지역민과 함께 통합특별시의 새로운 출발을 축하하고 지역 발전을 응원하는 상징적인 상품으로 기획됐다.

가입 대상은 개인 및 개인사업자이며, 가입 기간은 13개월이다. 가입 금액은 100만 원 이상 5억 원 이하로, 광주은행 영업점과 광주Wa뱅크, 모바일웹뱅킹을 통해 가입할 수 있다.

우대금리는 전남광주통합특별시 출범 축하 우대금리 연 0.20%p(포인트)와 전남광주특별시 사랑통장(입출금 상품) 보유 고객 우대금리 연 0.10%p로, 기본금리에 우대금리를 더해 최고 연 3.50%(기본금리 연 3.20%)의 금리를 받을 수 있다. 우대금리 조건도 간단하게 구성해 고객이 보다 쉽게 혜택을 받을 수 있도록 했다.