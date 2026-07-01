[헤럴드경제=장윤우 기자] 축구 국가대표팀 주장 손흥민이 2026 북중미 월드컵 조별리그에서 외신으로부터 부진한 활동에 대한 혹평을 받았다.

1일 일본 축구 전문매체 풋볼채널은 이번 대회 조별리그를 결산하며 ‘기대 이하의 퍼포먼스를 보인 워스트 11’을 발표했다. 풋볼채널은 손흥민을 페란 토레스, 에네르 발렌시아와 함께 전방 워스트 공격수로 선정했다.

풋볼채널은 “손흥민이 이번 대회 3경기에서 0골 0도움에 그쳤다”며 “나이를 고려할 때 사실상 마지막 월드컵이었으나, 결국 좋지 않은 성적으로 막을 내렸다”고 평가했다. 대회 직전 한국 대표팀 훈련 영상에서 언론 관계자가 손흥민을 향해 “군대에도 안 간 놈”이라는 조롱성 발언을 한 사실이 공개돼 논란이 일었던 점도 함께 언급했다.

그러면서 “손흥민은 체코와의 1차전에서 선발 출전해 약 69분을 소화했으나 유효 슈팅은 1개에 그쳤고, 교체 투입된 오현규의 골로 팀이 2대1로 승리했다”고 설명했다. 이어 “멕시코와의 2차전에서도 선발 출전해 약 57분을 뛰었지만 슈팅은 하나도 기록하지 못했다”고 전했다. 남아프리카공화국과의 3차전에서는 벤치에서 경기를 시작했다고 덧붙였다.

풋볼채널은 손흥민 개인의 부진뿐 아니라 대표팀의 구조적 문제 탓에 “팀이 아시아 최고 공격수인 손흥민에게 충분한 기회와 공간을 주지 못해 득점력과 스피드를 최대한 살리지 못한 부분은 반성할 점”이라고 평가했다.