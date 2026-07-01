서울역 인근 2기·인천 영종에 2기 전기차 충전 소요 시간 1.7배 절감

BMW 그룹 코리아가 전기차 소유주들의 충전 편의성을 극대화하기 위해 국내 최초로 공용 ‘400㎾ 초급속 충전기’(사진)를 설치하고 본격적인 운영을 시작한다.

BMW 그룹 코리아는 400㎾ 초급속 충전기를 핵심 거점인 서울역 인근 BMW 차징 허브 라운지에 2기, 인천 영종도 BMW 드라이빙 센터에 2기 등 총 4기를 설치 완료했다고 1일 밝혔다.

새로운 400㎾ 초급속 충전기는 기존 100~200㎾ 급속 충전기 대비 2~4배에 달하는 출력을 발휘한다. 더 뉴 BMW iX3와 같은 800V 고전압 아키텍처 전기차의 경우, 80㎾h급 배터리 기준 10%에서 80%까지 충전하는 데 단 8.5분밖에 소요되지 않는다.

특히 이번 초급속 충전기는 800V 아키텍처 차량뿐만 아니라, 기존의 400V 아키텍처 전기차 소유주들까지 모두 혜택을 누릴 수 있도록 설계됐다. BMW 그룹 코리아의 400㎾ 초급속 충전기는 최대 전류를 500A까지 확대해 최대 가용 출력을 약 200㎾까지 끌어올린다. 그 결과 400V급 차량 역시 충전 소요 시간이 약 1.7배 줄어든다는 게 회사 측의 설명이다. BMW 그룹 코리아는 고출력 충전 시 필연적으로 발생하는 발열 문제를 해결하기 위해 이전의 강제 공랭식 단독 구조와 달리 수랭식 냉각 시스템을 병행 적용했다. 이를 통해 케이블과 커넥터의 과열을 방지하고, 출력 저하 현상 없이 안정적인 고출력 충전 성능을 지속해서 유지한다.

아울러 작동 소음을 65㏈ 이하로 대폭 낮춰 대기 고객에게 쾌적한 환경을 제공하며, 소음 관련 민원 발생 가능성도 최소화했다. 또한, 시스템 전반에 ▷출력 과전압, 과전류 보호 시스템 ▷누설, 케이블 과열, 냉각 이상 감지 장치 ▷비상 정지 버튼 등 보호 시스템을 고루 갖춰 신뢰도를 높였다.

BMW 그룹 코리아는 지난 2022년 말부터 공공 개방형 프리미엄 충전소인 ‘BMW 차징 스테이션’을 전국에 순차적으로 개소해 왔다. 2023년에는 중장기 충전 인프라 확장 프로젝트인 ‘차징 넥스트’를 발표하고 현재까지 전국에 총 3030기의 전기차 충전기를 설치 완료했다. 올해 안에 총 4000기까지 확대하는 등 양적 성장을 지속할 계획이다.

BMW 그룹 코리아는 경쟁력을 갖춘 신차와 더불어 충전 인프라 구축에 적극 나서 국내 프리미엄 수입차 시장에서 영향력을 넓혀가겠다는 구상이다.

서재근 기자