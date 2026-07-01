CNN 문화 프로그램 ‘쇼타임’ 방영 한국 문화행사 단독으로 처음 다뤄

정주영 현대자동차그룹 창업회장의 서거 25주기를 기리는 추모 음악회가 미국 CNN을 통해 전 세계에 소개됐다. 공연뿐만 아니라 세계적인 피아니스트들의 리허설과 무대 뒤 장인들의 노력까지 담아내며 정주영 창업회장의 도전 정신과 ‘사람을 위한 혁신’ 철학을 조명했다.

현대차그룹은 2월 서울 예술의전당 콘서트홀에서 열린 ‘아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회: 이어지는 울림’의 준비 과정과 공연 비하인드 스토리가 CNN 대표 문화 프로그램인 ‘쇼타임’을 통해 방송됐다고 1일 밝혔다.

쇼타임은 세계 주요 문화·예술 이벤트의 기획 과정과 무대 뒤 이야기를 집중 조명하는 CNN의 대표 프로그램이다. 한국 문화행사를 단독으로 다룬 것은 이번이 처음이다.

방송은 지난달 27일부터 29일까지 CNN 인터내셔널을 통해 한국을 비롯해 미국, 유럽, 중동, 아프리카, 중남미 등 전 세계 180여개 국가에서 총 4차례 방영됐다. 쇼타임은 나레이션을 통해 이번 공연을 “가난한 농가에서 태어나 전후 대한민국 재건에 크게 기여한 현대차그룹 정주영 창업회장의 삶을 그린 음악적 초상”이라고 소개했다. 방송은 창업회장의 도전과 개척 정신을 되새기는 공연의 의미와 함께, 공연이 완성되기까지의 치열한 준비 과정을 담았다.

이번 추모 음악회에는 ‘이어지는 울림’을 주제로 김선욱, 선우예권, 조성진, 임윤찬 등 세계 정상급 피아니스트 4명이 한 무대에 올랐다. 독주자로 세계 무대에서 활동하는 이들이 한 공연을 위해 호흡을 맞춘 것은 매우 이례적인 사례로 평가된다.

공연은 김선욱과 조성진이 슈베르트의 ‘네 손을 위한 환상곡’을 연주하며 막을 올렸다. 이어 선우예권과 임윤찬이 라흐마니노프의 ‘두 대의 피아노를 위한 모음곡 2번’을 선보였고, 마지막에는 네 명의 피아니스트가 네 대의 피아노로 편곡한 바그너의 ‘탄호이저 서곡’과 리스트의 ‘헥사메론’을 함께 연주했다.

이번 공연은 정의선 현대차그룹 회장의 제안으로 시작됐다. 정의선 회장은 추모 음악회에서 “2009년 아내의 권유로 네 대의 피아노 연주회를 보고 큰 감명을 받았고, 몇 년 전 김선욱 피아니스트 겸 지휘자와 이번 연주회를 기획하게 됐다”며 “할아버님께 여쭤봤다면 ‘뭘 망설여, 해 봐’라고 말씀하셨을 것”이라고 말했다.

김선욱 피아니스트 겸 지휘자는“이번 공연은 추모의 의미를 넘어 정주영 창업회장이 이룬 업적과 오늘날까지 이어지는 유산을 생각하며 준비한 프로젝트”라고 설명했다. 그러면서 “세계 각지에서 활동하는 네 명이 같은 시간, 같은 공간에 모이는 것이 쉽지 않아 꿈을 꾸는 것 같다”고 덧붙였다.

방송은 공연뿐 아니라 리허설 과정도 자세히 소개했다. 네 명의 피아니스트가 서로의 해석을 조율하고 음악적 흐름으로 엮어가는 모습과 함께 무대를 완성하기 위해 보이지 않는 곳에서 노력한 전문가들의 헌신도 비중 있게 다뤘다. 권제인 기자