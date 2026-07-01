7월 전국 공식 인증 대리점서 진행 타이어 4본 구매 시 바캉스 용품 증정

[헤럴드경제=권제인 기자] 콘티넨탈타이어가 여름 휴가철을 맞아 타이어 구매 고객을 대상으로 바캉스 용품을 증정하는 프로모션을 진행한다고 1일 밝혔다.

콘티넨탈타이어는 오는 31일까지 전국 공식 인증 대리점에서 대상 타이어 4본을 구매한 고객에게 제품 라인에 따라 바캉스 아이템 또는 기내용 캐리어를 제공한다. 행사 참여를 위해서는 대상 제품을 구매한 뒤 ‘마이콘티넨탈’ 앱에 정품 등록을 하고 네이버 폼을 제출하면 된다.

이번 프로모션은 여름철 장거리 운행이 늘어나는 시기를 맞아 타이어 점검의 중요성을 알리고 고객의 안전 운전을 지원하기 위해 마련됐다.

제공되는 사은품은 제품군에 따라 달라진다. ▷크로스콘택트 RX ▷크로스콘택트 LX 스포츠 ▷크로스콘택트 H/T ▷크로스콘택트 LX 2 ▷크로스콘택트 LX 20 ▷울트라콘택트 UX7 ▷울트라콘택트 UC6 구매 고객에게는 콘티넨탈·다이나핏 협업 튜브형 바캉스 아이템을 증정한다.

▷콘티프로콘택트 ▷프로콘택트 GX ▷프로콘택트 RX ▷프로콘택트 TX 구매 고객에게는 콘티넨탈 기내용 캐리어를 제공한다. 사은품은 7월 8일부터 8월 5일까지 매주 수요일 순차 발송된다.

니코 키리아조폴로스 콘티넨탈타이어 코리아 교체타이어 부문 대표는 “여름 휴가철은 장거리 이동이 많아지는 시기로, 안전한 주행을 위해 타이어 상태 점검과 적합한 제품 선택이 무엇보다 중요하다”며 “이번 혜택이 고객들에게 실질적인 도움이 되는 동시에 여름철 안전 운전의 중요성을 다시 한번 확인하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

한편, 1871년 설립된 콘티넨탈은 2025년 약 197억 유로의 매출을 달성했으며, 현재 54개국 및 시장에서 약 7만8000명의 직원이 근무하고 있다. 콘티넨탈의 프리미엄 타이어는 자동차, 트럭, 버스, 이륜차, 특수 타이어는 물론 차량 및 타이어 소매업체를 위한 스마트 설루션과 서비스를 포괄한다.