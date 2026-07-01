폐차 시까지 연 1회 무료 점검 공임 및 부품 할인 혜택 차등 적용

[헤럴드경제=권제인 기자] 메르세데스-벤츠 트럭 공식 수입사 스타트럭코리아가 장기 운행 고객을 위한 멤버십 프로그램 ‘스타밀리언클럽’의 주요 혜택을 공개하고 차량 유지관리 지원을 강화한다.

스타트럭코리아는 1일 등록 차량의 누적 주행거리와 운행 이력을 기반으로 차별화된 혜택을 제공하는 스타밀리언클럽을 운영한다고 밝혔다.

스타밀리언클럽은 트랙터와 카고 모델의 경우 누적 주행거리를 기준으로 ▷스타 멤버(100만㎞ 미만) ▷라이징 스타(100만㎞ 이상~200만㎞ 미만) ▷로드 스타(200만㎞ 이상~300만㎞ 미만) ▷엠버서더 스타(300만㎞ 이상) 등 4단계로 구분된다.

덤프트럭은 최초 등록일 기준 운행 기간에 따라 ▷5년 미만 ▷5년 이상~10년 미만 ▷10년 이상~15년 미만 ▷15년 이상 등으로 등급이 나뉜다.

회원으로 등록된 모든 차량에는 폐차 시까지 연 1회 무료 점검 서비스가 제공된다. 고객은 정기적인 차량 점검을 통해 예방 정비를 받을 수 있어 안전성과 운행 안정성을 높일 수 있다는 것이 회사 측 설명이다.

등급별 혜택도 차등 적용된다. 라이징 스타 이상 등급은 공임 10% 할인 혜택을 받을 수 있으며, 로드 스타와 엠버서더 스타는 각각 부품 20%, 30% 할인 혜택이 추가된다. 부품 할인은 매년 1월 1일 기준 차량별 연간 누적 부품 구매액이 부가가치세를 제외하고 1000만원에 도달할 때까지 적용된다.

스타트럭코리아는 앞으로 스타밀리언클럽 회원을 대상으로 분기별 굿즈 증정 이벤트와 고객 초청 행사, 브랜드 프로그램 운영 등을 확대하고, 로열티 프로그램과 연계한 추가 혜택도 마련할 계획이다.

동근태 스타트럭코리아 대표이사는 “상용차를 오래 운행하는 것은 고객의 사업 경쟁력과 직결되는 요소”라며 “스타밀리언클럽을 통해 장기 운행 고객에게 실질적인 혜택을 제공하고 총소유비용(TCO) 절감과 안정적인 사업 운영을 지속해서 지원하겠다”고 말했다.

한편, 스타트럭코리아는 지난 6월 한 달 동안 상용차 고객을 대상으로 금융 프로그램과 유지관리 서비스, 재구매 지원 혜택 등을 담은 특별 프로모션을 진행하는 등 고객 편의 제고를 위해 적극 나서고 있다.