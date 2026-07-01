2026 굿우드 페스티벌 오브 스피드 발키리·발할라 등 힐클라임서 주행 퍼포먼스

[헤럴드경제=권제인 기자] 애스턴마틴은 오는 7월 9일부터 12일까지 영국에서 열리는 ‘2026 굿우드 페스티벌 오브 스피드’에서 브랜드 역사상 가장 강력한 퍼포먼스 중심의 S 모델 라인업을 선보인다고 1일 밝혔다.

이번 행사에서는 새롭게 공개되는 DB12 S, 밴티지 S, DBX S를 중심으로 애스턴마틴의 최신 고성능 모델들이 총출동한다.

DB12 S는 최고출력 700PS, 최대토크 800Nm를 발휘하는 프런트 엔진 V8 슈퍼 투어러다. 정지 상태에서 시속 60마일까지 3.4초 만에 도달하며, 개선된 8단 자동변속기와 서스펜션, 전자식 디퍼렌셜(E-Diff), 카본 세라믹 브레이크 등을 적용해 주행 성능과 민첩성을 높였다.

밴티지 S는 최고출력 680PS, 최대토크 800Nm의 4.0리터 V8 트윈터보 엔진을 탑재했다. 정지 상태에서 시속 60마일까지 3.3초 만에 가속하며, 전용 스로틀 맵과 개선된 섀시·파워트레인 세팅을 통해 트랙 주행 성능과 운전자와의 일체감을 강화했다.

럭셔리 스포츠유틸리티차량(SUV)인 DBX S는 최고출력 727PS, 최대토크 900㎚의 성능을 갖췄으며, 발할라에서 이전된 기술을 적용해 성능을 끌어올렸다. 기존 DBX707보다 최대 47㎏을 경량화했으며, 0→60mph 가속은 3.3초다.

이와 함께 플러그인 하이브리드(PHEV) 슈퍼카 발할라, 하이퍼카 발키리, 신형 뱅퀴시도 굿우드 힐클라임에서 주행을 선보인다. 애스턴마틴 아람코 포뮬러 원(F1) 팀의 AMR25 머신도 잭 크로포드와 제시카 호킨스의 주행으로 관람객을 만날 예정이다.

안드레아 발디 애스턴마틴 최고커머셜책임자(CCO)는 “S모델 라인업은 온로드에서의 엔지니어링 완성도와 주행의 즐거움에 대한 애스턴마틴의 의지를 보여준다”며 “또한 발키리, AMR25 등을 통해 자동차 개발 역량의 폭과 깊이를 직접 확인할 수 있을 것”이라고 말했다.

한편, 에스턴마틴은 최근 영국 레이싱 장비 기업 커브 레이싱 시뮬레이터와 함께 ‘AMR-C01-R 하이퍼카 에디션’을 공개했다. AMR-C01-R 하이퍼카 에디션은 올해 르망24시에 출전하는 애스턴마틴 하이퍼카 ‘발키리’를 기념해 제작된 레이싱 시뮬레이터로, 전 세계 24대 한정 생산된다.