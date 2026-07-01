한수원 주도 컨소시엄 일원으로 공공주도형 해상풍력 사업 참여

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 전북특별자치도가 추진하는 ‘전북 서남권 해상풍력 확산단지1’ 공공사업시행자 공모에서 참여 컨소시엄이 우선협상대상자로 선정됐다고 1일 밝혔다.

이번 사업은 부안군 해역에 조성되는 총 2.5GW 규모 해상풍력단지 가운데 800㎿를 우선 개발하는 프로젝트다. 공공기관이 50% 이상의 지분을 보유하는 공공주도형 해상풍력 사업이다.

국민은행은 한국수력원자력을 대표사로 하는 ‘전북해상풍력 컨소시엄’에 참여했다. 컨소시엄에는 한국동서발전, 한전KPS, 한국전력기술, 한화오션, 두산에너빌리티, IBK금융그룹, 삼일 C&S, 중앙해양중공업 등 10개 주요 기업이 참여했다.

컨소시엄은 공공성, 사업 추진 역량, 지역 상생 방안 등에서 우수한 평가를 받아 우선협상대상자로 선정됐다. 향후 전북도와 실시협약을 체결한 뒤 사업을 본격 추진할 예정이다.

국민은행은 입찰 초기단계부터 IBK기업은행과 공동 금융자문을 수행하며 사업구조 검토와 금융조달 전략 수립을 지원해 왔다. 향후 프로젝트 파이낸싱 단계에서도 풍부한 재생에너지 금융 경험을 바탕으로 금융주선 역할을 수행하며 안정적인 금융조달을 지원할 계획이다.

국민은행은 앞서 국민성장펀드 1호 투자처인 신안우이 해상풍력 프로젝트 금융주선을 완료했으며 KB국민성장인프라펀드 출자를 시작으로 메가 인프라 프로젝트 금융 지원을 확대하고 있다.

국민은행 관계자는 “이번 사업은 정부의 에너지전환 정책과 지역경제 활성화를 동시에 실현하는 대표 공공 해상풍력 프로젝트”라며 “앞으로도 생산적 금융을 통해 국가 미래성장산업과 국내 해상풍력 생태계 발전에 기여하겠다”고 말했다.