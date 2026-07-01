우리금융·밀알복지재단과 공동 진행 고객 기증 물품 수거해 굿윌스토어 판매 수익금, 발달장애인 지원에 활용

[헤럴드경제=서재근 기자] CJ대한통운은 우리금융, 밀알복지재단과 함께 고객 참여형 물품기증 캠페인 ‘우리가 오네’를 진행한다고 1일 밝혔다.

‘우리가 오네’ 캠페인은 3사가 발달장애인 일자리 창출과 기부 문화 활성화를 위해 지난 4월 체결한 업무협약의 일환으로 마련됐다. 고객이 기증한 물품의 판매 수익금을 발달장애인의 안정적인 일자리 창출과 자립 지원에 활용한다.

우리금융은 온라인 기부 채널 운영과 캠페인 홍보를 지원하고, CJ대한통운은 기증한 물품의 수거와 배송을 담당한다. 밀알복지재단은 기증품의 분류와 판매를 담당하고, 수익금으로 전국 49개의 굿윌스토어 매장에서 발달장애인을 고용한다.

7월 한 달간 진행되는 캠페인 참여를 원하는 고객은 사용하지 않는 의류와 잡화, 생활용품 등을 모아 ‘오네 앱’ 또는 ‘우리WON뱅킹’ 앱 내 캠페인 배너에서 기증을 신청하면 된다. 기부 참여를 독려하기 위해 기부자 가운데 200명에게 추첨을 통해 CJ상품권과 굿윌기부함 굿즈를 증정한다.

CJ대한통운 관계자는 “고객의 작은 기부가 물류 네트워크를 통해 더 큰 사회적 가치로 이어질 수 있도록 이번 캠페인에 참여하게 됐다”며 “앞으로도 CJ대한통운의 물류 역량을 활용해 지역사회와 함께하는 ESG(환경·사회·지배구조) 활동을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편, CJ대한통운은 최근 농협중앙회와 ‘농촌 상생 확대 및 물류 전문성 활용한 상호 협력’ 추진을 골자로 하는 업무협약(MOU)을 체결하고, 농가 봉사활동을 진행하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있다.