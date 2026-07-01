주당 223원 분배…월 분배율 1.43% 상장 3개월 만에 개인 순매수 6363억원·순자산 8631억원

[헤럴드경제=송하준 기자] 신한자산운용은 ‘SOL 200타겟위클리커버드콜 상장지수펀드(ETF)’의 6월월분배를 지급했다고 1일 밝혔다. 최근 국내 증시 변동성이 확대되면서 월분배 상품에 대한 투자자들의 관심이 높아지는 가운데 상장 3개월 만에 개인 순매수 6000억원을 넘어서며 자금 유입도 이어지고 있다.

신한자산운용에 따르면 이번 분배금은 주당 223원으로, 월 분배율은 분배락 전일인 지난달 26일 종가 기준 1.43%를 기록했다.

SOL 200타겟위클리커버드콜 ETF는 코스피200 지수를 기초자산으로 활용해 옵션 프리미엄과 배당수익을 바탕으로 월분배를 추구하는 ETF 상품이다. 코스피200에 투자하는 동시에 주 단위로 국내 위클리 콜옵션을 매도하는 타겟커버드콜 전략을 활용해 옵션 프리미엄 수익을 추구한다. 여기에 코스피200 구성 종목에서 발생하는 배당수익을 더해 분배 재원을 마련한다.

개인투자자의 자금 유입도 이어지고 있다. 한국거래소에 따르면 지난 3월 17일 상장 이후 지난달 30일까지 약 3개월간 개인투자자 누적 순매수 규모는 6363억원을 기록했다. 순자산도 8631억원으로 늘었다.

최근 국내 증시가 단기 급등 이후 변동성이 커지면서 월분배 상품에 대한 투자자들의 관심도 높아지고 있다. 특히 일정 수준의 현금흐름을 추구하면서도 기초자산 상승에 일부 참여할 수 있는 타겟커버드콜 전략이 주목받는 가운데 국내 주식을 기초자산으로 한 월분배 ETF에도 자금이 꾸준히 유입되는 모습이다.

타겟커버드콜 전략은 일반 커버드콜과 달리 자산 일부만 활용해 목표 프리미엄을 추구하는 방식이다. 옵션 매도 비중을 탄력적으로 조절할 수 있어 기초자산 상승 시 일반 커버드콜보다 높은 수준의 시장 참여를 기대할 수 있다는 것이 특징이다.

또 국내 옵션 프리미엄 수익은 세법상 비과세 대상이며 금융소득종합과세에도 포함되지 않아 일반 계좌에서 투자할 경우 해외 커버드콜 상품보다 세금 부담을 낮출 수 있다. 다만 코스피200 구성 종목에서 발생하는 배당수익에는 배당소득세가 부과된다.

김정현 신한자산운용 ETF사업그룹장은 “연초 이후 가파른 상승세를 보였던 코스피가 최근 변동성을 동반한 횡보 흐름을 보이면서 커버드콜 전략에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있다”며 “SOL 200타겟위클리커버드콜 ETF는 국내 타겟커버드콜 전략의 장점을 살리면서 월초 분배 구조를 적용해 투자자의 현금흐름 관리 편의성을 높인 상품”이라고 말했다.

이어 “기초자산인 코스피200 지수의 등락에 영향을 받을 수밖에 없지만 옵션 프리미엄을 활용해 일정 수준의 월분배를 추구한다는 점에서 변동성 국면에서 현금흐름을 중시하는 투자자들에게 활용도가 높은 상품”이라고 덧붙였다.