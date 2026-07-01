[헤럴드경제=민성기 기자] 로날드 쿠만 감독이 네덜란드 지휘봉을 내려놓았다.

네덜란드축구협회는 1일(한국 시간) 공식 채널을 통해 “협회는 쿠만 감독과 계약 연장을 하지 않겠다고 통보했다. 이로써 쿠만 감독의 두 번째 대표팀 감독직이 마무리됐다”고 알렸다.

쿠만 감독도 이날 자신의 SNS를 통해 “지난밤 나는 네덜란드 축구대표팀 감독으로서의 시간을 마무리하기로 결정했다”라며 “내 경력을 돌아보면 무엇보다 자부심과 감사함을 느낀다. 네덜란드 대표팀에서 두 차례 임기 동안 일할 수 있는 특권을 누렸다. 이 클럽들과 사람들은 지금의 나를 만들어줬고, 평생 소중히 간직할 추억을 안겨줬다”라고 전했다.

월드컵 탈락의 아쉬움도 감추지 않았다. 쿠만 감독은 “우리는 모두 역사를 쓸 수 있는 월드컵을 꿈꿨지만, 이루지 못했다. 그 일에 나보다 더 실망한 사람은 없다”라고 밝혔다.

책임도 인정했다. 그는 “대표팀 감독으로서 당신은 그 책임을 짊어진다. 나는 언제나 그 책임을 느껴왔고, 앞으로도 늘 느낄 것”이라고 전했다.

네덜란드는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 우승 후보 중 하나로 평가받았다.

기대에 부응하듯 조별리그 F조에서 2승1무의 조 1위로 통과했다.

하지만 지난달 30일 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 북중미 월드컵 32강에서 모로코에 패배하면서 탈락했다.

정규 시간에 1-1 무승부를 기록한 뒤 연장전을 치렀지만 승패를 결정하지 못했다.

이어진 승부차기에서 2-3 패배를 당하면서 짐을 쌌다.

쿠만 감독은 “이번 결정은 쉽지 않았다. 월드컵이 이렇게 빨리 끝나버린 것은 매우 실망스럽다”고 작별 소감을 전했다.

한편, 네덜란드 이전에 대한민국, 체코, 튀니지 등 부진했던 나라들에서 감독 경질 및 사퇴가 속출하고 있다.