컨세션·PPP 사업 등 전략적 협업 “글로벌 시장 사업기회 모색”

[헤럴드경제=서정은 기자] 삼성물산 건설부문(이하 삼성물산)은 일본의 종합 인프라 서비스 기업 ‘인프로니아 홀딩스’와 손잡고 글로벌 인프라 시장 공략에 나선다고 1일 밝혔다.

이번 협약으로 양사는 컨세션(공공 인프라 운영권을 획득해 운영·관리) 및 민관협력(PPP) 사업 등 분야에서 전략적 협업에 나선다. 협약식은 지난달 30일 일본 도쿄도 소재 인프로니아 홀딩스 본사에서 양사 주요 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

양사는 ▷일본 국내외 개발 및 컨세션 사업 협업 ▷해외 PPP 사업 공동 추진 ▷공동 투자 및 기술 인력 교류 등을 통해 새로운 사업 기회를 창출할 계획이다. 삼성물산의 풍부한 설계·조달·시공(EPC) 수행 경험, 관리 역량, 글로벌 네트워크 등이 인프로니아 홀딩스의 사업역량을 만나 글로벌 인프라 개발 시장을 선도할 것으로 기대된다.

인프로니아 홀딩스는 건설사업을 통해 축적한 엔지니어링 역량을 보유하고 있으며 일본 내 공항·도로·상하수도·경기장 등 컨세션 사업과 PPP 시장을 선도하고 있다.

키베 카즈나리 인프로니아 홀딩스 대표집행임원 사장은 “삼성물산과 전략적 협력에 관한 업무협약(MOU)를 체결하게 돼 매우 기쁘게 생각한다”며 “양사가 보유한 강점을 결합해 일본 및 글로벌 시장에서 더욱 높은 부가가치를 창출할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

오세철 삼성물산 대표이사 사장은 “이번 MOU를 계기로 인프로니아 홀딩스의 탈 EPC 전략에 따른 투자개발 등의 사업 전문성과 삼성물산의 글로벌 사업 수행 경험을 결합할 것”이라며 “일본과 글로벌 시장에서 다양한 사업 기회를 창출할 수 있을 것”이라고 말했다.

한편 삼성물산은 PPP 사업인 튀르키예 고속도로 개발사업에 참여하며 글로벌 디벨로퍼로서의 입지를 확대해 나가고 있다. 삼성물산은 올해 EPC 부문에서 10조원 이상의 수주를 달성할 것이라는 목표를 내세운 바 있다.