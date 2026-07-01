기업 개요·ESG 추진전략 등 4개 파트로 구성 핵심 이슈 중심으로 공시 구체화

[헤럴드경제=서재근 기자] 기아가 지난 한 해 동안의 다양한 지속가능경영 성과와 ESG(환경·사회·지배구조) 관련 정보를 담은 2026년 지속가능경영 보고서 ‘MOVE’를 발간했다고 1일 밝혔다.

기아는 ESG 이슈별 실제 이행 성과를 공시하고 고객, 투자자, ESG 평가기관 등 국내외 여러 이해관계자들의 주요 데이터에 대한 접근성을 강화하기 위해 매년 지속가능경영 보고서를 발간하고 있다.

송호성 기아 사장은 인사말에서 “기아는 사상 최대의 경영 실적이라는 현재의 성취에 머무르지 않고, ‘지속가능한 모빌리티 솔루션 프로바이더’로 새롭게 도약하고 있다”며 “앞으로도 급변하는 글로벌 시장 수요에 민첩하게 대응하며 EV 대중화를 선도하는 한편, 기후 위기 극복을 위한 진정성 있는 실행과 투명한 거버넌스를 통해 글로벌 환경·사회 문제 해결에 적극 기여하는 가치 있는 기업으로 성장하겠다”고 밝혔다.

이번에 발간된 ‘MOVE’는 글로벌 ESG 정보 공시 의무화 흐름에 발맞춰 기업과 이해관계자 모두에게 실질적으로 중요한 핵심 이슈를 중심으로 구성됐다.

구체적으로 ▷최고경영자(CEO) 메시지, 주요 재무지표, 기아 상품 라인업, 기업 이념 및 브랜드 전략 등 전반적 개요를 담은 ‘기업 개요’ 파트 ▷기아의 ESG 비전 및 전략체계, ESG 거버넌스, 연간 주요 ESG 성과 요약 자료 등에 관한 ‘ESG 추진전략’ 파트 ▷ESG 영역별 추진 현황을 거버넌스, 전략, 위험 관리, 지표∙목표의 4대 관점에서 세부적으로 정리한 ‘환경/사회/지배구조’ 파트 ▷3개년의 ESG 정량 데이터를 담은 ‘ESG 데이터·지표’ 파트 등 네 가지로 나뉜다.

이덕현 기아 지속가능경영실장(상무)은 “앞으로도 기아는 기후변화 대응에 대한 진정성, 이해관계자의 가치 제고 및 동반성장, 투명하고 윤리적인 지배구조를 바탕으로 지속가능한 미래를 위해 끊임없이 노력할 것”이라고 말했다.

한편, 기아는 앞서 지난 3월 앰버서더 서울 풀만 호텔에서 열린 ‘2025 CDP 코리아 어워드’ 수자원 관리 부문에서 최고 등급인 ‘리더십 A’를 획득하며 선택소비재 산업 섹터에서 2년 연속 ‘우수상’을 수상했다.

CDP는 전 세계 금융투자기관이 주도해 매년 주요 기업들의 환경 이슈 대응 역량을 종합적으로 평가한 후 리더십 A, 리더십 A-, 매니지먼트 B 등 총 8개 등급으로 발표하는 국제적 이니셔티브다.