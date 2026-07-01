‘내일채움 배움채움’ 참여자 선착순 모집 1인당 최대 3개 과정 전액 무료 수강 AI 실습·법정 의무교육 과정 신설

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업진흥공단이 성과보상공제 가입 근로자를 대상으로 AI, 외국어, 실무 교육 등을 무료 지원한다. 중소기업 근로자의 직무 역량과 자기계발 기회를 넓혀 장기재직 유인을 높이겠다는 취지다.

중진공은 성과보상공제 가입 근로자의 직무역량 강화와 자기계발을 지원하는 통합 교육과정 ‘2026년 내일채움 배움채움’ 신청 접수를 시작한다고 1일 밝혔다.

이번 교육은 내일채움공제와 중소기업 재직자 우대저축 공제를 정상 유지하고 있는 가입자 1000명을 대상으로 한다. 신청 기간은 1일부터 오는 14일까지다. 내일채움공제 누리집을 통해 온라인으로 신청할 수 있으며 선착순으로 모집한다.

올해 교육은 중소기업 현장의 디지털 역량 강화와 안전한 일터 조성 수요를 반영한 것이 특징이다. 중진공은 ‘인공지능(AI) 실습 집합 교육’과 ‘산업안전보건교육 등 법정 의무교육’을 신규 과정으로 편성했다.

참여 근로자는 AI 실습을 통해 최신 기술을 실무에 적용할 수 있는 역량을 기를 수 있다. 중소기업은 필수 법정교육을 지원받아 교육비와 행정 부담을 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

교육비는 전액 무료다. 참여 근로자는 경제·신기술 분야 명사특강, 외국어, 독서통신, 마이크로러닝 과정 등 가운데 1인당 최대 3개 과정을 선택해 수강할 수 있다.