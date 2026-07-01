한국척수장애인협회·전국노숙인시설협회에 전달

[헤럴드경제=정대한 기자] 오비맥주가 희망브리지 전국재해구호협회와 함께 폭염 취약계층을 위한 재해구호용 친환경 생수 ‘OB워터’ 3만1000여병을 지원했다고 1일 밝혔다.

이번에 지원한 생수는 오비맥주가 지난해 희망브리지에 기탁한 재해구호용 OB워터 중 일부다. 지난달 11일 한국척수장애인협회 대구광역시협회에 8600병을, 22일에는 전국노숙인시설협회에 2만3000여병을 전달했다. 전국노숙인시설협회에 전달된 생수는 인천 거점을 통해 서울·경기·인천·강원·제주 지역 노숙인 시설에 배분할 예정이다.

OB워터는 오비맥주가 친환경 생수 전문기업 산수음료와 협업해 생산한 재해구호용 500㎖ 생수다. 천연 미네랄이 함유된 생수를 미세 플라스틱 걱정이 없는 100% 사탕수수 유래 용기에 담았다. 라벨과 뚜껑에도 사탕수수 유래 생분해성 소재를 적용했다.

오비맥주는 2016년부터 희망브리지와 협력해 재난 발생 시 생수 등 구호 물품을 신속하게 지원할 수 있는 긴급구호 체계를 운영하고 있다. 현재까지 500㎖ 생수 기준 누적 약 88만병을 기부했다.