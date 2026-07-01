[헤럴드경제=조용직 기자] 정찬국(43)이 프로당구 드림투어(2부) 시즌 2차전 정상에 올랐다.

지난 달 30일 경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 2026-2027 PBA 드림투어 2차전에서 정찬국은 조화우를 세트스코어 3:2(6-15, 15-12, 15-2, 3-15, 11-0)로 꺾고 우승했다. 정찬국은 우승 상금 1000만원과 랭킹포인트 1만점을 추가해 시즌 랭킹을 종전 공동 65위(100점)에서 단독 1위(1만100점)로 껑충 올랐다.

2019-20시즌 트라이아웃을 통해 PBA 무대에 데뷔한 정찬국은 지난 시즌 9개 투어에서 단 2승을 올리는 데 그쳤다. 1부투어 승강전 큐스쿨에서도 잔류에 실패하며 이번 시즌에 드림투어로 강등됐다. 하지만 2차전에서 우승을 차지하며 1부투어 승격에 다가갔다.

정찬국은 “아내가 지난해 10월에 임신을 했는데, 내일 새벽에 출산할 것 같다. 바로 부산으로 내려가야 한다”면서 “대회에서 탈락해도 곧 태어나는 딸을 보러 가면 된다는 생각에 오히려 마음을 편하게 먹고 쳤는데 좋은 결과가 났다”고 소감을 전했다.

드림투어 2차전까지 마친 PBA는 이달 5일 경기도 광명시 광명시민체육관에서 ‘웰컴저축은행 PBA 팀리그 2026-2027 광명시 투어’를 개최한다.