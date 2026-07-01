거버넌스·전략·위험관리·지표 및 목표 기준 등 강화 디지털 포용성 및 기업가치 제고 신규 페이지 구성 AI 기반 상담·운영 혁신…고객 평가 지표 개선

[헤럴드경제=고재우 기자] LG유플러스가 지난해 탄소 배출을 줄이고, 사회 책임을 확대하는 등 환경·사회·지배구조(ESG) 성과를 공개했다.

LG유플러스는 ESG 성과를 담은 ‘2025년 지속가능경영보고서’를 발간했다고 1일 밝혔다.

해당 보고서는 ▷정보보안 및 개인정보보호 강화 ▷통신 서비스 안정성 및 네트워크 품질 강화 ▷에너지 사용 절감 및 재생에너지 전환 확대 ▷AI 기술 혁신 통한 고객 감동·사회적 가치 제고 등 주요 이슈를 한국 지속가능성기준위원회(KSSB)에서 제시하는 거버넌스·전략·위험관리·지표 및 목표 기준에 맞춰 재구성했다.

또 디지털 포용성 관련 페이지를 신규로 구성하고, 디지털 소외계층의 요구사항을 접근성(Access), 역량(Skills), 보호(Safety) 등 세 가지 영역으로 구분해 공개했다.

아울러 LG유플러스는 ESG 주요 지표를 통해 환경·사회·지배구조 전 영역에서의 성과를 제시했다. 환경 영역에서는 기후 대응 및 에너지 전환 성과를 구체화했다. 세부적으로 탄소정보공개프로젝트(CDP) 평가에서 리더십 A 등급 획득으로, 탄소 경영 아너스클럽에 편입됐다. 과학기반감축목표 이니셔티브(SBTi) 탄소중립 목표 승인도 완료됐다.

사회 영역에서는 고객 만족과 사회적 책임 관련 성과를 확대했다. LG유플러스는 지난해 국가고객만족도(NCSI) 이동전화서비스 부문에서 1위를 기록했다. 방송미디어통신위원회의 이용자 보호업무 평가에서는 ‘매우 우수’ 등급을 획득했다. 정보보호 국제표준인 ISO 인증 4종 등을 유지하기도 했다.

지배구조에서는 이사회 독립성과 투명성 강화를 위해 이사회 의장을 사외이사로 선임했다. 이사회 내 여성 비중을 늘려 의사 결정의 다양성도 높였다. 이외에도 인공지능(AI) 기반 사업 구조 고도화를 통해 수익성을 개선하는 한편, 중장기적으로 기업가치 제고를 추진하고 있다.

박경중 LG유플러스 대외협력 담당은 “이번 보고서는 ESG 주요 이슈를 글로벌 공시 기준에 맞추고, 디지털 포용성과 자원 순환 등 핵심 영역에서 성과를 강화한 게 특징”이라며 “앞으로도 ESG 공시의 신뢰성과 투명성을 강화하고, 지속 가능 경영 활동을 통해 기업 가치와 신뢰를 높여 갈 것”이라고 말했다.