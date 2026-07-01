지역기업 AI 확산 방안 논의 중소기업 AI 활용 촉진법 제정안 의견 청취

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소벤처기업부가 ‘중소·벤처 인공지능(AI) 정책협의체’ 간담회를 개최했다고 1일 밝혔다.

이날 청주 오스코(OSCO)에서 열린 간담회에는 중기부와 공공기관, AI 전문·수요기업, 협단체 등 20여명이 참석했다. 중기부는 AI를 활용한 기업 혁신이 확산하고 있는 만큼 현장 목소리를 듣고 AI 도입에 어려움을 겪고 있는 기업들을 위한 해결책을 모색하기 위해 이번 자리를 마련했다.

정부가 중소기업의 AI 전환에 속도를 내는 것은 대기업과 중소기업 간 AI 활용 격차가 생산성과 경쟁력 차이로 이어질 수 있다는 우려 때문이다. 대기업은 자체 인력과 자금을 바탕으로 AI 도입을 확대하고 있지만 상당수 중소기업은 전문인력 부족과 비용 부담, 데이터 확보의 어려움 등으로 도입에 어려움을 겪고 있다.

중기부는 이날 지역기업 AI 활용 촉진 방안과 국회에서 심의 중인 ‘중소기업 AI 활용 촉진법’ 제정안에 대해 현장 의견과 전문가 제언을 청취하고 토론을 진행했다.

장태우 경기대학교 교수는 “중소기업 인력 채용 확산을 위해 대학 졸업예정자를 중심으로 AI 활용 산학협력이 더욱 중요하다”라며 “정부 인력 양성 사업도 대학-기업이 연계되는 실습형 문제해결 교과목 운영을 더욱 확대하는 방식이 필요하다”라고 조언했다.

이상호 한국자율제조플랫폼협회 대표는 “중소기업이 원하는 것은 기술의 실제적인 현장 적용이다”라며 “AI 기술검증을 넘어 시스템의 연계성과 데이터 표준화를 통해 생산성 향상의 계기 마련이 시급하다”라고 말했다.

박정윤 인터엑스 대표는 “지역 중소기업의 실질적인 AI 대전환을 위해서는 기업들이 안심하고 양질의 데이터를 활용할 수 있는 지역별·산업별 ‘인공지능 전환(AX) 데이터 허브’ 조성이 필수적이다”라고 강조했다.

이와 관련 황영호 중기부 기술혁신정책관은 “이번 정책협의체에서 제기된 건의와 의견을 바탕으로 기업들이 현장에서 체감할 수 있는 AI 도입·확산 방안을 마련토록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.

중기부는 앞으로도 ‘중소·벤처 정책협의체’를 정기적으로 개최할 예정이다. 중소·벤처 AI 정책을 수행하는 공공기관, 협·단체와 협력을 강화하고, AI 기업, 전문가 등 의견을 청취하는 데 활용할 방침이다.