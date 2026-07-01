전장기술 아이디어 공모전 개최 AI 음향·자율주행·주차 등 100여 건 제안

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대모비스는 임직원을 대상으로 ‘2026 전장기술 아이디어 공모전’을 열고 인포테인먼트와 차량 전자제어, 자율주행 등 미래 모빌리티 핵심 기술 분야의 우수 아이디어를 선정했다고 1일 밝혔다.

전장기술 아이디어 공모전은 지난 2024년부터 시작했다. 올해 상반기에는 100건이 넘는 아이디어가 접수됐다. 회사는 실현 가능성과 사업성 등을 평가해 9건을 최종 선정했다.

최우수상은 인공지능(AI)을 활용해 차량 내부 음향을 탑승객 별로 최적화하는 기술이 차지했다. 차량 공유 및 자율주행 시대에는 같은 차량에서도 이용자가 수시로 바뀔 수 있다는 점에서 착안했다. AI가 개인 맞춤형 음향 환경을 제공해 사용자 경험을 높일 수 있다는 점이 높은 평가를 받았다.

이 외에도 ▷카메라 화면 왜곡을 줄이는 서라운드뷰 모니터링 시스템 ▷주차 데이터를 학습해 편의성을 높이는 AI 기반 주차 시스템을 비롯해 자율주행, 주차, 차량통신 관련 기술 등이 우수 아이디어로 선정됐다.

현대모비스가 전장 분야 아이디어 발굴에 공을 들이는 것은 차량 전장 기술이 변화 속도가 빠르고 소비자가 성능 차이를 직접 체감할 수 있는 분야이기 때문이다. 회사는 고객 피드백을 제품 개발에 반영하듯 연구개발 직원들의 아이디어를 적용하면 인포테인먼트와 차량통신, 자율주행 등 핵심 전장 기술 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이를 위해 현대모비스는 임직원 아이디어를 기술 검증을 거쳐 실제 개발 과제와 사업화로 연결하는 연구개발 체계를 운영하고 있다. 특허 출원과 등록을 지원하고 해외 임직원도 참여하는 아이디어 제안 플랫폼을 운영하는 한편, 자체 기술 검증 시스템을 통해 우수 아이디어를 집중 육성하고 있다.

미래 전장 기술 투자도 확대한다. 현대모비스는 차량 앞유리를 디스플레이로 활용하는 홀로그래픽 윈드쉴드 디스플레이(HWD), 5G 기반 차량통신 기술 등을 개발하고 있으며, 올해 연구개발 투자액은 2조원을 웃돌 전망이다. 국내외 연구개발 인력도 8000명에 육박하는 등 미래 모빌리티 기술 경쟁력 확보에 속도를 내고 있다.