중앙정부 지원사업부터 구 자체 특화사업까지, 관악구 최초 장애인 복지 통합 자료집 발간 시각장애인·저시력자 등을 위한 음성변환바코드 삽입… 장애인 정보 접근성 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 장애인에게 필요한 다양한 복지서비스와 지역 내 복지시설 정보를 한곳에 담은 관악구 최초의 장애인 복지 통합 정보자료 ‘장애인 정보누리.ZIP’을 발간했다.

이번 정보집은 장애인 당사자와 가족, 시설 종사자, 복지업무 담당자 등이 필요한 정보를 쉽고 빠르게 확인하고 활용할 수 있도록 제작한 맞춤형 안내 자료집이다.

구는 장애인 지원제도와 복지서비스가 다양해짐에 따라 관련 정보를 알지 못해 혜택을 받지 못하는 사례를 줄이고, 장애인의 정보 접근성을 강화하고자 이번 자료집을 마련했다. 특히 중앙정부와 서울시 지원사업뿐 아니라 구가 자체 추진하는 장애인 특화사업과 생활밀착형 서비스까지 함께 수록해 정보의 실효성을 높였다.

‘장애인 정보누리.ZIP’에는 장애인의 생애주기와 생활영역을 반영한 복지서비스 84개 사업과 관내 장애인복지시설 24개소 정보가 수록됐다.

주요 분야는 ▷자산형성지원 ▷일상생활 ▷건강 및 의료 ▷이동 및 편의 ▷일자리 및 취·창업 ▷출산·양육 및 교육 ▷주거 지원 ▷지역 내 장애인복지시설 정보 등이다.

아울러 ▷상해보험 및 전동보조기기 보험 지원 ▷이동·관광활동 지원 ▷전동보장구 안전교육 ▷인공지능(AI) 반려로봇 돌봄 ▷장애인신문 구독 지원 등 관악구 장애주민을 위한 특화사업도 함께 수록했다.

구는 이 정보집을 PDF 전자파일과 전자책(e-book) 형태로 제작해 관악구청 홈페이지에 게시한다. 아울러 동 주민센터와 장애인복지관, 직업재활시설 등 관내 복지기관에도 배포한다.

표지에 삽입된 QR코드를 스캔하면 스마트폰으로 전자책에 바로 연결돼 전체 내용을 한 번에 확인할 수 있다. 특히 시각장애인과 저시력자 등의 이용 편의를 위해 정보집에 삽입된 음성변환바코드를 ‘보이스아이’ 앱으로 스캔하면 주요 내용을 음성으로 들을 수 있다.

박준희 관악구청장은 “장애인 복지에서 가장 중요한 것은 필요한 정보를 제때 알고 실제 서비스로 연결되도록 하는 것”이라며 “앞으로도 장애인이 정보를 몰라 복지서비스를 놓치는 일이 없도록 촘촘히 안내하고, 누구나 쉽게 서비스를 이용할 수 있는 복지 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.