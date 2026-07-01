주거 중심에서 국토교통 전 분야로 소통·신규 정책 발굴 부서에 부여

[헤럴드경제=신혜원 기자] 앞으로 국토교통 전 분야에서 청년들의 목소리가 반영된 정책이 대폭 확대될 전망이다.

국토교통부는 청년들의 의견을 적극적으로 반영해 정책을 발굴한 부서에 마일리지를 부여하는 ‘청년정책 마일리지 제도’를 7월부터 본격 도입한다고 1일 밝혔다.

그동안 국토부의 청년 정책이 주로 청년월세지원, 청년특화주택 공급 등 주거 분야에 편중돼 있다는 지적이 있었다. 이에 따라 이번 제도를 통해 국토·도시, 사회간접자본(SOC) 건설, 교통·물류 등 국토교통 전 분야로 청년 참여의 외연을 넓히겠다는 취지다.

청년 대상 정책 및 신규 사업 발굴 실적, 2030 청년자문단·온라인 패널 등 청년들과의 소통 및 홍보 실적 등을 바탕으로 부서별 마일리지를 부여한다. 이를 통해 연말에 부서별 누적 마일리지와 청년들이 직접 평가한 정책 체감도·만족도를 종합적으로 심사해 우수부서를 선정하고 포상할 계획이다.

국토부는 이번 제도 도입으로 청년들의 실질적인 수요가 반영된 다양한 체감형 정책들이 발굴될 것으로 기대하고 있다.

김헌정 국토교통부 기획조정실장은 “이번 청년정책 마일리지 제도는 국토부의 모든 정책에 청년의 시각을 자연스럽게 녹여내기 위한 의미 있는 시도”라며 “앞으로 정책 기획 단계부터 청년들의 생생한 목소리를 더해 일상에서 확실하게 체감하고 공감할 수 있는 실효성 높은 정책을 실현해 나가겠다”고 말했다.

한편 국토부는 전공·자격증·어학 성적 등 스펙을 배제한 청년인턴 130명을 지난달 29일부터 이달 9일까지 모집한다.