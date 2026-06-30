[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 JK김동욱이 고교야구 경기 중 상대 팀을 향한 조롱성 응원으로 논란이 된 배재고 선수들을 옹호했다.

30일 JK김동욱은 자신의 SNS에 “제대로 긁혔구나. 애들 야구하면서 나온 해프닝을 이렇게 키운다고?”라고 적었다.

그러면서 “좌표 찍는 극좌들의 만행 이제 그만 사라져야 할 쓰레기 정서”라고 덧붙였다.

앞서 지난 29일 서울 양천구 목동야구장에서 열린 제81회 청룡기 전국 고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 광주제일고와 배재고의 경기에서 배재고 일부 선수들은 광주제일고 더그아웃을 향해 “가야지, 가야지, 스타벅스 가야지”라는 구호를 반복적으로 외쳤다.

이는 지난달 스타벅스 코리아의 이른바 ‘5·18 탱크데이’ 이벤트 논란을 연상하게 하는 조롱성 응원이라는 지적이 나왔다.

이 구호가 논란이 되자 배재고는 학교 홈페이지를 통해 “일부 학생 선수의 부적절한 응원 구호로 광주제일고 선수단과 학부모님, 동문, 광주 시민을 비롯한 많은 분께 깊은 상처와 실망을 드린 점에 대해 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

하지만 서울시교육청은 이번 사안과 관련해 배재고에 대한 조사 여부를 검토 중이다.

한편 JK김동욱은 캐나다 국적의 가수로 지난 2024년 탄핵 정국 당시 윤석열 전 대통령에 대한 지지를 선언하며 정치적 성향을 드러내 왔다.