[헤럴드경제=도현정 기자] 페루가 대통령 선거 결선 투표를 실시한지 22일만에 우파 성향의 게이코 후지모리 민중의힘 후보의 당선을 확정 지었다.

페루 선거관리위원회는 29일(현지시간) 홈페이지를 통해 대선 결선투표 개표를 공식 완료한 결과, 후지모리 후보가 득표율 50.135%로, 로베르토 산체스 ‘함께하는 페루’ 후보(49.865%)를 제치고 당선됐다고 발표했다.

두 후보의 격차는 약 0.27%포인트(약 4만9000표)에 불과한, 초 박빙의 승부였다. 후지모리는 개표 완료 직후 엑스(X·옛 트위터)에 “페루국가선거심판원(JNE)의 발표를 겸손함과 신중함, 책임감을 갖고 기다리겠다”며 “모든 페루 국민을 위한 질서와 희망의 길에 점점 더 가까워지고 있다”고 게시했다.

후지모리는 1990∼2000년 대통령을 지냈던 고(故) 알베르토 후지모리 전 대통령의 딸이다. 알베르토 후지모리는 재임 후 인권 유린과 부패 혐의로 유죄 판결을 받아, 16년간 복역한 바 있다.

알베르토 후지모리의 딸이라는 후광을 업고 정계에 등판한 게이코 후지모리는 2011년과 2016년, 2021년에도 대선에 도전했으나 상대 후보에게 근소한 차이로 패배했다. 이번에 ‘4수’ 끝에 당선된 후지모리는 페루 역사상 선거를 통해 선출된 첫 여성 대통령이란 영예를 안게 됐다.

후지모리는 이번 선거에서 강력한 치안 대책과 민간 투자 촉진, 관료주의 축소 등 시장 친화적인 경제 정책을 내세웠다. 치안에서는 페루보다 앞서 강경 우파 성향의 대통령을 선출해, 남미의 ‘블루 타이드(보수주의 세력의 집권)’에 박차를 가했던 엘살바도르식을 지향하고 있다. 엘살바도르처럼 초대형 교도소를 지어 범죄자를 수감하고, 강력 범죄를 저지른 불법 이민자는 즉각 추방하겠다는 등의 강경 공약을 내세웠다.

후지모리는 상대 후보인 산체스와 1차 투표에서부터 접전을 펼쳤다. 결선 투표에서도 두 후보는 엎치락뒤치락하는 접전을 벌였으나, 해외 거주 재외국민 표가 개표되면서 후지모리가 판세를 뒤집기 시작했다. 페루는 시스템의 미비와 더불어 두 후보가 번갈아 가며 불복 의사를 밝히는 등 치열한 신경전을 벌이면서, 지난 7일에 마친 투표를 장장 22일간 개표하는 상황이 벌어졌다. 산체스 후보는 여전히 후지모리의 승리를 인정하지 않는다며, 법적 대응을 천명한 상태다. 이에 대해 미주기구(OAS) 등 국제감시단은 선거가 정상적으로 진행됐다고 발표하기도 했다.

일각에서는 초박빙 승부로 당선자가 가려진 만큼, 페루의 정치 상황이 더욱 혼란스러워질 수도 있다는 분석이 나온다. 페루는 지난 2016년 이후 10년간 무려 9명의 대통령이 거쳐 갈 만큼 극심한 정치적 혼란을 겪고 있다.

블룸버그는 그나마 후지모리가 이끄는 민중의힘이 지난 4월 총선에서 상원 60석 중 22석을 확보해, 기존 대통령들처럼 초기에 탄핵되는 불상사는 피할 수 있을 것이라 내다봤다.