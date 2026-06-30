AI 크리에이터 젬마 초빙해 실무 PPT 강의 줌 라이브로 3시간 진행…직장인·취준생 대상 반복 보고서·기획서 작성 효율화 방법 소개

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에듀윌은 직장인과 취업준비생을 대상으로 생성형 AI를 활용한 실무 PPT 온라인 라이브 특강을 연다고 30일 밝혔다.

이번 특강명은 ‘AI 티 안 나는 실무 PPT, 클로드로 끝내기’다. AI 크리에이터 젬마가 강사로 나서 생성형 AI 클로드를 활용한 프레젠테이션 제작 방법을 소개한다.

특강은 다음 달 6일 오후 8시부터 약 3시간 동안 화상회의 플랫폼 줌을 통해 실시간으로 진행된다. PPT 작성 시간이 긴 직장인과 포트폴리오, 기획서 작성이 필요한 취업·재취업 준비생 등을 주요 대상으로 한다.

교육은 클로드로 실무 문서 제작 과정을 강의하는 데 초점을 맞춘다. 팀과 부서, 기업 단위로 통일된 비주얼이 필요한 자료를 만들거나 주간 보고서, 월간 실적 보고서처럼 형식은 고정되고 데이터만 바뀌는 반복 문서 작업에 적용할 수 있는 방식이 다뤄진다.

기업 현장에서는 생성형 AI 활용 범위가 문서 요약과 검색 보조를 넘어 보고서, 제안서, 발표자료 제작으로 넓어지고 있다. 특히 PPT는 기획 구조와 디자인 일관성, 문장 압축이 동시에 요구돼 실무자들의 시간 부담이 큰 업무로 꼽힌다. 에듀윌은 이번 특강을 통해 업무 생산성을 높일 수 있는 AI 활용법을 제시한다는 계획이다.

강의를 맡은 젬마는 AI 비즈니스·마케팅 디렉터 신주혜 씨다. 에듀윌에 따르면 신 씨는 300여개 기업에서 AX와 AI 실무 교육을 진행해 왔다.

에듀윌 관계자는 “AI를 실무에 효과적으로 접목하면 개인의 업무 생산성을 높일 수 있다”며 “핵심 실무 스킬을 압축해 수강생이 업무 방식의 변화를 직접 주도할 수 있도록 과정을 구성했다”고 말했다.