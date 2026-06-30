7월 7일 오후 3시 마포구청 대강당에서, 민선9기 마포구청장 취임식 개최 7월 3일까지 구민 모집…QR코드 신청

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구는 7월 7일 오후 3시 마포구청 2층 대강당에서 열리는 민선9기 마포구청장 취임식에 함께할 구민을 공개 모집한다.

이번 취임식은 민선9기의 새로운 출발을 기념하고 앞으로 4년간 마포구가 나아갈 비전과 구정 운영 방향을 구민과 함께 공유하기 위해 마련됐다.

특히 구민이 취임식 프로그램에 직접 참여하며 함께 만들어가는 참여형 행사로 진행된다.

구민 대표가 무대에 올라 ‘민선9기 비전 선포와 취임 축하 퍼포먼스’에 직접 참여하며 새로운 구정의 시작을 알리는 무대를 꾸민다.

아울러 ‘민선9기 구청장님께 기대합니다’를 주제로 한 구민 인터뷰 영상을 상영해 구민들이 바라는 새로운 마포의 모습과 민선9기에 대한 기대를 함께 나누는 소통의 장을 마련한다.

또한 일반 구민을 공개 초청해 민선9기의 첫걸음을 현장에서 함께 축하하고 응원하는 자리로 운영될 예정이다.

취임식 참여를 희망하는 구민은 오는 7월 3일까지 마포구청 공식 SNS와 마포TV 등에 게시된 홍보물의 QR코드를 통해 신청하면 된다.

참여 대상은 마포구민 누구나 가능하며 모집 인원은 총 50명이다.

모집 인원을 초과할 경우에는 추첨을 통해 참석자를 선정하며 당첨자는 개별 문자메시지로 안내할 예정이다.

민선9기 마포구청장 취임식 참여 구민에 대한 자세한 사항은 마포구청 행정지원과로 문의하면 된다.

마포구 관계자는 “민선9기 취임식은 새로운 구정의 시작을 구민과 함께 맞이하는 뜻깊은 자리”라며 “앞으로의 4년은 구민의 목소리와 함께 만들어갈 시간인 만큼, 새로운 희망과 변화의 출발을 함께 축하하고 응원해 주시길 바란다”고 말했다.