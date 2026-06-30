[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구보건대는 보건행정학과가 최근 한국보건의료정보관리교육평가원이 실시한 ‘2025년 2주기 보건의료정보관리교육 평가·인증’에서 대구·경북 지역 대학 최초로 2주기 인증을 받았다고 29일 밝혔다.

인증기간은 2027년 3월 1일부터 2032년 2월 29일까지 5년이다.

보건의료정보관리교육 평가·인증은 교육과정이 성과 중심 교육체계를 갖추고 교육의 질을 지속적으로 개선·관리할 수 있도록 운영되는 인증제도다.

보건행정학과는 이번 평가에서 6개 필수항목과 55개 정규항목 등 총 61개 평가항목을 모두 충족하며 교육과정 운영의 우수성을 인정받았다.

특히 교육과정 운영과 성과 관리, 학생 지원 체계, 지속적인 교육 품질 개선 노력 등에서 높은 평가를 받았다.

이고은 보건행정학과장은 “이번 인증 획득은 교육의 질 향상을 위해 학생과 교수진이 함께 노력해온 결실”이라며 “앞으로도 체계적인 교육과정 운영과 지속적인 교육 품질 개선을 통해 보건의료 현장이 요구하는 전문 보건의료정보관리사를 양성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.