셀트리온은 고용노동부와 산업통상자원부가 함께하는 바이오 인재 양성 프로그램인 ‘K-뉴딜 아카데미 셀인(Cell-In)’ 교육생을 오는 7월 13일까지 모집한다고 29일 밝혔다.

이번 프로그램은 바이오 분야 취업을 희망하는 미취업 청년들에게 기초 교육과 직무 체험 기회를 제공하기 위해 마련됐다. ‘셀인(Cell-In)’은 바이오 산업에 처음 진입하는 교육생을 위한 입문 과정으로, 셀트리온의 교육 인프라와 산학 협력 프로그램을 활용해 운영된다.

교육은 8월 10일부터 10월 23일까지 약 3개월간 진행된다. 하루 8시간, 주 5일 과정으로 운영되며, 인천 송도 교육장에서는 바이오 산업 이론과 프로젝트 교육을, 경기 시흥 실습장에서는 직무 중심 실습을 실시한다.

또 서울대 VR 실습과 싸토리우스 과제, 연세대 K-NIBRT 교육 등 산학 연계 프로그램도 함께 운영해 비전공자도 바이오 산업 전반을 경험할 수 있도록 구성했다.

지원 대상은 전공과 관계없이 만 18세 이상 34세 이하의 미취업 청년이다. 바이오 분야 취업을 준비하거나 직무 전환을 희망하는 청년이라면 지원할 수 있으며, 서류심사와 AI 역량검사, 면접을 거쳐 최종 교육생을 선발한다.

교육비는 전액 무료이며 정부 지원을 통해 1인당 총 30만원의 훈련지원금과 노트북 대여가 제공된다. 또한 자기소개서 작성과 모의면접, 1대1 취업 컨설팅 등 취업 지원 프로그램도 함께 운영될 예정이다.

셀트리온 관계자는 “이번 교육이 바이오 산업 진출을 준비하는 청년들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 청년들의 직무 역량 강화와 취업 지원을 위한 프로그램을 지속적으로 운영할 계획”이라고 말했다.

교육 신청과 자세한 내용은 셀트리온 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.