‘ISO 27001’ 세계 수준 정보보호 역량 입증 지난해 챗엑사원서 연구원 전체 확대

[헤럴드경제=이정완 기자] LG AI연구원이 최근 ‘ISO 27001’ 인증을 획득했다고 29일 밝혔다. 데이터 학습부터 서비스까지 AI(인공지능) 생애주기 전 과정을 대상으로 국제 기준 준수를 입증했다.

국제표준화기구(ISO)가 제정한 ‘ISO 27001’은 정보 자산을 다양한 보안 위협으로부터 얼마나 안전하게 보호하고 관리하는지 평가하는 정보보호 분야 대표 국제표준이다.

이번 인증 획득은 LG AI연구원이 글로벌 AI 시장에서 높아진 보안 요구에 선제적으로 대응하고 세계적 수준의 정보보호 역량을 입증했다는 데 의미가 있다.

신뢰성과 정보보호가 핵심인 의료·금융·공공 분야 등 ‘전문가 AI’ 영역에서 LG AI연구원의 선점 전략에 속도가 붙을 전망이다.

LG AI연구원은 지난해 엔터프라이즈 AI 에이전트인 ‘챗엑사원(ChatEXAONE)’에 대한 인증을 획득하며 사내 생성형 AI 서비스로 기업 핵심 기술 문서까지 안전하게 다룰 수 있다는 것을 입증한 바 있다.

이번 인증을 통해 이를 전사 영역으로 확대했다. 보안 인증 범위가 대규모 언어 모델을 기획하고 데이터를 가공하고 학습하는 단계부터 이를 최종 설루션으로 구현해 배포하는 영역까지 넓어졌다.

임우형 LG AI연구원장은 “LG는 글로벌 무대에서 기술 경쟁력을 증명하는 것과 함께 고객이 신뢰할 수 있는 안전한 AI 환경을 제공하는 것을 최우선 과제로 삼아왔다”며 “체계적인 보안 인프라와 책임 있는 AI 원칙을 기반으로 누구나 안심하고 도입하고 사용할 수 있는 전문가 AI 생태계를 구축할 것”이라고 강조했다.