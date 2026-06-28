[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구보건대 신산업STAR사업단은 지난 25일 연마관 515호에서 신산업분야 특화 선도전문대학 지원사업 2.0의 일환으로 ‘STAR+ 미래혁신포럼’을 개최했다.

이번 포럼은 바이오와 인공지능(AI) 융합 기술의 최신 동향을 공유하고 미래 바이오 신산업의 핵심 기술과 경쟁력 확보 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 포럼에서는 이선재 KAIST 공학생물학대학원 교수가 ‘바이오 혁신시대 - 바이오와 AI의 만남’을 주제로 특강을 진행했다.

강연에서는 대규모 생물학 데이터와 거대언어모델(LLM)이 결합한 바이오 파운데이션 모델(Bio-FM)의 발전 현황과 AI 기반 신약·백신 개발 기술의 최신 연구 동향을 소개했다.

김지인 신산업STAR사업단장(대외부총장·간호학과 교수)은 “앞으로도 최신 기술과 산업 동향을 공유하는 교육 프로그램을 지속적으로 운영해 학생들이 미래 산업 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 역량을 갖출 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.