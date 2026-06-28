[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달서구는 오는 30일 퇴임하는 이태훈 달서구청장(재단법인 달서인재육성장학재단 이사장)이 달서인재육성장학재단에 누적 3000만원을 기탁하며 장학재단‘명예의 전당’고액 후원자 명단에 이름을 올리게 됐다고 28일 밝혔다.

이 구청장은 민선 6기부터 8기까지 10년 동안 매월 20만원씩 장학재단에 꾸준히 후원해 왔다.

여기에 지난 26일 열린 이임식을 맞아 지역 청소년들의 꿈을 응원하는 마음을 담아 후원금을 추가 기탁하면서 누적 후원금 3000만원을 달성했다.

재임 기간 동안 꾸준한 기부를 실천하며 지역 인재 육성과 나눔문화 확산에 앞장서 온 뜻깊은 발자취를 남기게 됐다.

이 구청장은 지난 10년간 ‘교육이 곧 미래’라는 신념 아래 지역 청소년들이 경제적·사회적 여건에 관계없이 꿈을 키울 수 있도록 인재 육성과 장학사업에 지속적인 관심을 기울여 왔다.

이태훈 대구 달서구청장은 “퇴임을 앞두고 그 마음을 조금 더 나눌 수 있어 더욱 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 달서구의 미래를 이끌어 갈 청소년들을 늘 응원하겠다”고 말했다.