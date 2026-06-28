[헤럴드경제(울릉)=김병진 기자] 경북 울릉군은 지난 26일 민선8기 공약 및 주요사업 추진 성과를 종합 점검하고 2027년도 국가투자예산 확보 전략을 마련하기 위한 ‘민선8기 군정성과 결산 및 국비확보 대책마련 보고회’를 개최했다.

이번 보고회는 남한권 울릉군수 주재로 부서장들이 참석한 가운데 열렸으며 민선8기 군수 공약 추진성과를 비롯해 미완료 사업 관리방안, 2027년도 국가투자예산 확보 대상사업 등에 대한 보고와 함께 추진 전략을 논의했다.

울릉군은 민선8기 공약사항의 이행 성과를 종합적으로 점검하고 완료된 사업은 군정 성과로 마무리하는 한편 지속적인 추진이 필요한 사업과 우수 정책과제는 민선9기 공약 및 주요 군정사업과 연계해 계속 관리·추진해 나갈 방침이다.

이와 함께 2027년도 국가투자예산 확보 전략과 2026년도 주요 투자사업의 추진 현황을 함께 점검하며 사업별 문제점과 대응 방안을 집중 논의했다.

특히 중앙부처 대응 전략과 향후 국비 확보 계획을 공유하며 정부 예산 반영을 위한 대응 체계를 강화하기로 했다.

남한권 울릉군수는 “민선8기는 군민과의 약속을 실천하기 위해 쉼 없이 달려온 시간이었다”며 “성과는 군정의 자산으로 이어가고 미완료 사업은 민선9기에서 더욱 발전시켜 군민이 체감하는 성과로 완성해 나가겠다”고 말했다.