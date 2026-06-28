[헤럴드경제(김천)=김병진 기자]경북보건대 뷰티디자인과는 지난 22일부터 25일까지 일본 규슈 지역에서 ‘글로벌 인재양성 해외산업체 현장견학’프로그램을 운영했다고 28일 밝혔다.

이번 프로그램은 글로벌 뷰티산업의 최신 기술과 생산 시스템, 현장 실무를 체험하며 학생들의 국제적 감각과 실무역량을 강화하기 위해 마련됐다.

현장견학에는 뷰티디자인과 재학생과 교수진이 참여했으며 일본 대표 화장품 기업인 시세이도(Shiseido) 구루메 공장을 방문해 화장품 제조 공정과 스마트팩토리 운영 시스템, 품질관리 체계를 견학했다.

학생들은 자동화 생산라인과 품질관리 시스템을 직접 살펴보며 글로벌 화장품 산업의 첨단 생산기술과 품질 경쟁력을 이해하는 시간을 가졌다.

이어 일본 미용 전문교육기관인 Kraemer Japan에서는 일본 헤어 컬러 트렌드와 스타일링 기법을 주제로 한 실습 교육에 참여했다.

현지 전문가들의 시연과 질의응답을 통해 일본 미용기술과 현장 노하우를 배우고 컬러와 스타일링 등 최신 미용기술을 익히며 글로벌 뷰티산업의 현장 실무를 경험했다.

경북보건대 이은직 총장은 “앞으로도 해외 산업체 및 교육기관과의 교류를 확대해 학생들의 글로벌 현장실무 역량을 강화할 수 있는 다양한 프로그램을 지속적으로 운영하겠다”고 말했다.