日 보다 국내주식 비중은 더 작고 증시 내 보유 비중도 6%대로 비슷 저평가로 국민연금 시장 비중 과장 ‘좁은 방의 잔칫상’...방 더 키워야

국민연금(NPS)의 국내주식비중 조정이 7월부터 본격적으로 진행될 듯하다. 급등과 함께 변동성이 커진 코스피의 방향성에 상당한 파장이 예상된다.

국민의 노후 자산을 운용하는 입장에서 쏠림에 따른 위험에 대비하기 위해 적절한 자산배분을 하는 것은 당연히 필요하다. 그런데 외국인이 리밸런싱 매도가 쏟아지며 환율까지 불안한데, NPS까지 매도 행렬에 동참하며 해외 투자 비중을 더 늘리는 게 과연 합리적인 선택일까?

그래서 두 가지 의문이 든다. 목표 비중은 어떻게 정해지는 걸까? 지금 NPS의 국내 주식 보유 규모가 증시 크기에 비해 너무 큰 것일까?

국내 주식비중, 韓 높여서 20.8%, 日 이미 25%

지난 5월 28일 국민연금 기금운용위원회는 국내 주식 목표비중을 14.9%에서 20.8%로 상향했다. 코스피 상승으로 비중이 목표비중을 크게 초과하자 이에 대응하기 위한 조치다. 이전 ∓5%포인트였던 전략적자산배분(SAA) 허용범위 조정 결과는 공개하지 않았다. 해외주식 목표 비중은 34.7%로 정했다. 시장에서는 5월 말 기준 NPS의 국내 주식 보유액이 증시의 25%까지 늘어난 것으로 추정했다.

1986~1987년 NPS가 처음 설계될 때 가장 많은 참고를 한 일본의 공적연금(GPIF)의 현재 국내 주식 목표비중은 25%(허용 이탈 한도 ∓6%포인트)다. NPS의 현재 보유 비중(추정치)과 비슷하다. GPIF의 해외주식 비중 목표는 25%로 NPS보다 훨씬 낮다.

韓日 증시내 연금 비중 비슷…굳이 많이 팔 것까지야

공적연금은 오랜 기간 적립되면서 자국 시장에서 큰 영향력을 갖는 경우가 많다. 증시에서 차지하는 비중이 높아지면 이른바 ‘연못 속 고래’ 효과로 매매가 시장에 미치는 영향이 커지게 된다. NPS는 증시에서 얼마나 큰 고래일까?

6월 26일 기준 코스피와 코스닥 시가총액은 약 7400조원이다. 같은 날 NPS의 국내 주식 보유액을 500조원 가량으로 추정하면 비중은 6.76% 정도다. 이 비중은 6.29%에서 2020년 7.47%까지 높아졌다 2023년 5.79%까지 낮아졌고 2025년말 6.62%로 다시 올라갔다. 그러면 이 수치가 과연 높은 것일까?

다시 일본을 보자. GPIF의 2024회계연도 업무개황서를 보면 2025년 3월말 기준 일본 주식시장에서 차지하는 비중은 6.42%다. 2026년 6월 26일 기준으로 GPIF의 일본 국내주식 보유액을 주가상승과 순자금 유입까지 반영해 추정하면 최대 85조엔이다. 증시 시총 대비 비중은 최대 6.4%가 된다. NPS와 차이가 그리 크지 않다. (※기금의 지속가능성에 대한 한일 정부의 차이는 다음 기회에 다루겠습니다)

좁은 방에 잘 차린 잔칫상…큰집으로 이사해야

하나 더 따질 게 있다. 분모인 증시 시가총액의 밸류에이션 수준이다. 일본 니케이(Nikkei)의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 약 18배다. 일본의 PER 값이 높은 이유 중에는 MSCI선진지수 내 2번째 큰 시장이란 점도 포함된다. 코스피의 선행PER은 8배 수준으로 MSCI신흥지수 내에서도 약 20배인 대만・인도는 물론 중국 본토(CSI300)의 13배에도 미치지 못한다.

우리 증시의 절반 이상을 차지하는 반도체 기업의 이익증가가 워낙 단기간에 폭발적으로 높아진 이유가 가장 크다. 동시에 누가 봐도 선진국 수준인 경제 펀더멘털에도 자본시장과 금융시장의 인프라가 동급 국가의 글로벌 스탠다드에 미치지 못하면서 증시가 MSCI선진 지수에 들지 못한 탓도 크다.

‘차린 것 많은 잔치 상’이 너무 작은 방에 차려서 제대로 손님을 받지 못하는 셈이다. 잔치를 한다면 방을 넓혀 손님을 더 받는 게 정석이다. 굳이 차려진 음식들을 내다버리는 건 낭비이고 손해다.

우리 증시가 MSCI선진지수(World)에 편입되면 비중은 영국, 프랑스와 비슷하다. 미국, 일본에 이은 최상위권이다. 더 많은 글로벌 자금이 유입돼 저평가가 해소되면 NPS는 더 많은 국내 주식을 담을 수 있고 비중 조절 시 수급 충격도 최소화할 수 있다.

큰 집으로 이사할 형편이 되는데 굳이 좁은 집에서 계속 살 것처럼 살림을 줄일 이유가 있을까?