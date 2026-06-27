공격 배후 아직 확인되지 않아 미국-이란 후속 협상 중 또 악재

[헤럴드경제=안효정 기자] 미국과 이란이 휴전 합의를 맺은 지 얼마 지나지 않아 호르무즈 해협에서 민간 선박이 또다시 공격을 받으면서 중동 지역의 군사적 긴장감이 고조되고 있다.

27일(현지시간) AP통신에 따르면 영국 해군의 해사무역기구(UKMTO)는 이날 유조선 한 척이 호르무즈 해협에서 ‘불상 발사체’로부터 피습을 당했다고 발표했다. 다행히 유조선에 탑승하고 있던 승무원들은 전원 무사한 것으로 확인됐다.

이번 공격의 배후는 아직 확인되지 않았다. 이란은 지난 25일 페르시아만을 빠져나가려던 컨테이너선을 공격한 바 있다.

미국은 이란의 선박 공격에 대응해 이란의 미사일 및 드론 기지 등을 공습했고, 이란도 중동 지역의 미군 시설에 대한 반격에 나섰다.

당시 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 국영 IRNA 통신을 통해 발표한 성명에서 “중동 지역에 있는 미국 테러 군대의 여러 거점을 공격했다”고 밝혔다. IRGC는 어떤 지역이 공격 대상이었는지는 공개하지 않았다.

현재 미국과 이란은 휴전 합의 이후 핵 프로그램과 제재 해제 등을 놓고 후속 협상을 이어가고 있지만, 최근 잇따른 군사 충돌로 위기감이 커지는 분위기다.