[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 장기하와 배우 윤가이가 열애를 인정한 가운데 윤가이의 모친과 장기하의 나이 차이에도 관심이 집중되고 있다.

27일 장기하 소속사 두루두루 아티스트 컴퍼니와 윤가이 소속사 위엔터테인먼트 측은 두 사람의 열애설을 인정했다.

이들은 지난 2023년 쿠팡플레이 예능 ‘SNL 코리아 시즌4’를 통해 인연을 맺은 후 연인이 됐다. 교제 기간은 2년 이상이다.

특히 1982년생 장기하와 2000년생 윤가이는 18살 나이 차가 화제를 모은 가운데 앞서 방송을 통해 윤가이가 모친의 나이를 공개했던 사실도 재조명되고 있다.

윤가이는 지난 2024년 10월 MBC TV 예능 ‘나 혼자 산다’에 출연해 화가인 어머니를 공개했다.

당시 윤가이는 어머니와 함께 시간을 보내는 일상을 보여줬다. 윤가이의 어머니는 1977년생으로 알려졌다. 1982년생인 장기하와는 5세 차이다.

이때 윤가이는 어머니가 전현무와 동갑이라는 사실을 밝혀 눈길을 끌었다. 이 사실에 놀란 전현무는 “친구 딸이 나온 건 처음”이라고 말해 웃음을 안기기도 했다.

이후 10월 방송에서 윤가이는 강원도에 어머니를 만나러 갔다. 윤가이의 어머니는 24살의 나이에 윤가이를 낳았다고 했다. 윤가이 어머니는 동안 외모로 눈길을 끌며 딸과 자매 같은 모녀의 모습을 보여줬다.

온라인상에서는 장기하와 윤가이의 어머니가 불과 5살 차인 점을 짚으며 놀랍다는 반응이 이어지고 있다.