北 “6·25는 북침” 주장 되풀이도 북 전역에서 청년 등 ‘복수결의모임’

[헤럴드경제=윤호 기자] 북한이 6·25 전쟁 발발 76주년에 맞춰 “전쟁의 시작은 북침에 의한 것”이라는 주장을 되풀이하며 대남타격용 탄도미사일까지 발사했다고 공개했다. 북한의 무기시험은 북측 매체의 보도로 알려졌으며, 우리 군은 이를 언론에 공지하지 않았다.

최근 조선중앙통신은 김 위원장이 25일 “국방발전 5개년 목표수행을 위한 포 및 미사일 무력 현대화 사업 계획에 따라 국방과학연구기관들에서 조직한 중요무기시험을 참관”했다고 전했다.

통신은 “시험들에서는 갱신형 240㎜ 24관식 방사포 무기체계의 전투적 특성과 전술탄도미사일의 특수사명 전투부 위력, 155㎜자행평곡사포(자주포) 사거리 연장탄의 명중 정확성을 분석평가”했다고 밝혔다.

갱신형 24관식 방사포 무기체계는 “화력복무체계의 모든 요소들이 자동화되고 자치정밀유도체계가 도입”됐다며 “사거리는 90km로 증가된 개량형 군단급 화력체계”라고 소개했다.

전술탄도미사일 특수사명전투부(탄두)는 “적의 비행장, 항구, 전력시설을 비롯한 중요 표적들의 치명적인 파괴를 목적”으로 한다고 전했다.

합동참모본부는 북한이 방사포 등 10여 발을 발사한 사실을 포착했으나, 탄도미사일 발사는 없었던 것으로 보고 별도 공지를 하지 않았다. 북한의 탄도미사일 발사는 유엔 안전보장이사회의 대북 결의에 위반되기 때문에, 통상 우리 군은 탄도미사일 발사를 포착하는 대로 이를 언론에 공개해 왔다.

이에 대해 합참 관계자는 “세부 제원은 한미 정보당국이 정밀 분석 중”이라며 “우리 군은 북한의 관련 동향을 예의주시하면서, 어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력과 태세를 유지하고 있다”고 밝혔다.

김 위원장은 시험 결과에 만족하면서 “오늘 진행한 사단-군단화력체계들의 시험은 남부국경의 화력태세 변화에 관한 우리 당의 무력건설방침과 자동화, 장거리화, 초정밀화의 3대 원칙 실현에서 이룩한 커다란 기술적 진보를 증명하고 확신할 수 있게 하는 계기”라고 평가했다.

이어 “오늘의 국제 형세는 방위력 강화사업이 왜 필수불가결한 국가적 제1의 전략적인 사업으로 되는가에 대한 그 어떤 수사적 설명도 구태여 보충할 필요가 없게 하고 있다”며 무력 강화의 정당성을 주장했다.

북한은 6·25 당일 ‘북침 주장’을 되풀이하고 ‘학생소년 복수결의모임’을 소개하는 등 대미·대남 항전 의지를 선동하기도 했다.

노동신문은 사설에서 “미제와 계급적 원쑤들에 대한 치솟는 증오심과 멸적의 의지를 만장약한(가득 채운) 혁명의 수호자, 계급의 전위투사로 억세게 준비하여 반제반미대결전에서 결정적승리를 이룩하고 우리식 사회주의를 끝없이 빛내어 나가자”면서 주민들의 투철한 반미 투쟁의식 무장을 요구했다.

‘미제는 조선전쟁의 도발자’ 제목의 논설에서는 6·25 전쟁이 미국의 치밀한 각본에 따른 ‘북침’이라는 주장을 되풀이했다.

노동신문은 “1950년 6월25일 이른새벽 한국 괴뢰군이 우리 공화국을 반대하는 무력침공을 개시했다”며 북침을 주장하고 “미제의 전쟁도발로 우리 인민과 군대는 제국주의무력침공을 격퇴하고 자기의 운명과 미래를 지키기 위한 1129일간의 준엄한 조국방위전을 벌리지 않으면 안되었다”고 했다.

전쟁 발발 후 유엔 안보리 결의에 따른 유엔군 참전 등에 대해서는 “전적으로 미제의 각본에 따른 것으로서 완전한 비법”이라며 합법성을 전면 부인했다.

북한 곳곳에서는 미국과 한국에 대한 주민들의 적개심을 부추기는 ‘복수결의모임’이 개최됐다.

조선중앙통신에 따르면 여맹 일군(간부)들과 여맹원들은 평양 시내 중앙계급교양관 교양마당에서 진행된 복수결의모임에서 “미제의 만고죄악을 온 나라 어머니들과 녀성들의 이름으로 준렬히 규탄”했다.

평양시 청년공원 야외극장에서 진행된 청년학생들의 복수결의모임에서 참가자들은 6·25 전쟁이 ‘미제’의 북침으로 시작됐다며 “조국강토에 전대미문의 참화를 들씌운 6.25를 맞을 때마다 철천지 원쑤 미제에 대한 치솟는 증오가 더욱 끓어넘치고있다”고 강조했다.

한편 26일(현지시간) 백악관에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령은 최근 북한의 위협에 대한 ‘국가비상사태’ 선언의 효력을 1년간 연장했다.

트럼프 대통령은 “한반도 내 무기급 핵분열성 물질의 존재 및 확산 위험과 북한 정부의 행동 및 정책이 미국의 국가안보와 외교정책, 경제에 이례적이고 심각한 위협을 계속 가하고 있다”며 “국가비상사태를 1년간 연장하겠다”고 밝혔다.