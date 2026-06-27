3무로 조 2위 등극 32강 상대는 아르헨티나

[헤럴드경제=한영대 기자] 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 인구 51만의 카보베르데가 기적을 이뤘다. 월드컵 첫 출전에서 강호인 우루과이를 제치고 32강 토너먼트에 진출하는 데 성공했다.

카보베르데는 27일(한국 시간) 미국 휴스턴 스타디움에서 열린 H조 예선 3차전 사우디아라비아와의 경기에서 0대 0 무승부를 기록했다. 이로써 3무를 기록, 조 2위에 오르면서 토너먼트 진출에 성공했다. 조 2위 자리를 놓고 경쟁을 별인 우루과이는 스페인한테 패하면서 조 3위로 추락, 2무 1패로 짐을 싸게 됐다.

월드컵 조추점 편성 결과가 나왔을 때만 하더라도 카보베르데의 선전을 예상하는 이는 드물었다. 같은 조에 속한 스페인, 우루과이가 압도적으로 강한 전력을 자랑했기 때문이다. 실제 이날 기준 카보베르데 FIFA 랭킹은 67위인 반면 스페인과 우루과이는 각각 2위, 16위였다. 유럽 빅리그에서 활약하는 선수가 적은 점도 카보베르데의 약점 중 하나였다.

세간의 우려에도 카보베르데는 예션 첫 경기부터 기적을 썼다. 우승 후보로 꼽혔던 스페인과의 경기에서 0대 0 무승부를 기록했다. 수문장이었던 보지냐가 선방쇼를 펼치면서 월드컵 첫 출전에서 첫 승점을 기록하는 데 성공했다.

기적은 여기서 끝이 아녔다. 예선 2차전인 우루과이의 경기에서는 2대 2 무승부를 기록했다. 카보베르데는 사우디와의 경기에서도 승점 1점을 획득하면서 32강 진출에 성공했다. 카보베르데의 32강 상대는 축구의 신 리오넬 메시가 활약 중인 아르헨티나이다.