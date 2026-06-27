[헤럴드경제=장윤우 기자] 6개월 아기가 택시 안에서 많은 양을 토하자 택시 기사가 아기를 걱정하고 답례까지 거절했다는 사연이 화제다.

지난 26일 온라인 커뮤니티 보배드림에 따르면 ‘아기가 택시에서 분수토를 했어요’라는 제목의 글이 올라왔다. 작성자 A 씨는 6개월 된 아기에게 분유를 먹인 뒤 두드러기 반응이 나타나 병원을 다녀왔다고 밝혔다.

A 씨에 따르면 귀갓길 택시 안에서 아기가 갑자기 많은 양의 토를 쏟았다. 순식간에 아기와 엄마는 물론 택시 내부까지 토로 뒤덮였다. A 씨가 연신 사과하자 기사는 오히려 당황한 엄마를 진정시켰다. 신호 대기 중에도 비닐봉지와 물티슈를 직접 챙겨주며 아기 상태를 먼저 걱정했다.

아기를 안은 채 짐까지 든 상황이라 택시를 닦을 수 없었던 A 씨는 집에 도착하면 바로 내려와 청소하겠다고 여러 차례 말했다. 택시 기사는 “아이가 그런 건데 괜찮아요”라며 A 씨가 내리자마자 바로 출발했다.

이후 A 씨는 집에 들어온 뒤 아기 상태가 다시 나빠져 병원을 재방문했다. 약 4시간이 지나서야 택시 호출앱으로 기사 연락처를 찾아 연락했다. A 씨가 계좌번호를 알려주면 답례하고 싶다고 하자 기사는 끝까지 “아기가 그런 건데 괜찮습니다”라며 정중히 거절했다.

A 씨는 카카오톡 선물을 보내려고 전화번호까지 저장했지만 카톡 계정은 확인되지 않았다고 전했다.

A 씨는 “혹시 이 글을 기사님께서 보시거나 주변에서 아시는 분이 계시다면 꼭 전해달라”며 서울 OO구의 송OO 기사에게 “기사님의 따뜻한 마음을 오래도록 기억하겠다”며 감사를 전했다.

사연을 본 누리꾼들은 “기사님도 아기엄마도 아기도 좋은 일 있으시기를 바라겠다”, “기사님 정말 너무 존경하겠다”, “기사님 꼭 복받으시길 바라겠다” 등의 반응이 잇따랐다.

서울특별시 택시운송사업약관에 따르면 손님이 차내구토 등 오물투기로 차량을 오염시킨 경우 15만원 이내에서 세차실비 및 영업손실비용을 부담해야 한다.