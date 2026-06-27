광트랜시버 개발 ‘메쉬 옵티컬’ 인수 우주 데이터센터 투자 가속

[헤럴드경제=안세연 기자] 일론 머스크의 항공우주 기업 스페이스X가 광통신 기술을 개발하는 스타트업 ‘메쉬 옵티컬 테크놀로지스’를 인수한다. 미 당국은 신속 승인에 나섰다.

26일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 미 연방거래위원회(FTC)는 스페이스X의 메쉬 옵티컬 인수가 경쟁 제한 우려가 크지 않다고 판단해 신속한 심사를 거쳐 인수를 승인했다.

메쉬 옵티컬은 스페이스X에서 레이저 링크 통신 기술 개발에 참여했던 엔지니어들이 설립한 스타트업이다.

데이터센터 간 정보를 송수신하기 위해 빛을 활용하는 광 트랜시버를 개발하는 회사다. 메쉬 옵티컬이 개발한 기술은 기존보다 전력 효율이 높고 지연 시간도 짧은 것으로 전해졌다.

메쉬 옵티컬은 지난 2월 스라이브 캐피털을 중심으로 5천만달러(약 760억원) 규모의 투자를 유치했다. 자사의 기술을 우주에 적용하는데 관심을 보여왔다.

스페이스X는 앞서 AI 코딩 앱 ‘커서’(Cursor) 개발사를 600억달러(약 90조원)에 인수했다. 경쟁사에 비해 뒤처진다는 평가를 받은 코딩 역량을 강화하기도 했다.

아울러 테네시와 미시시피에 데이터센터를 구축하는 데도 주력하고 있다.