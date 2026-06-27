국·구비 포함 총 3억8000만 원 확보… 브랜드 개발·환경개선 등 추진 지역 대표 생활문화상권 육성 통해 골목경제 활력 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기) 묵동에 위치한 묵동도깨비시장 골목형상점가가 중소벤처기업부가 주관하는 ‘2026년 지역상권 육성사업’ 공모에서 ‘유망 골목상권 육성사업’ 대상지로 최종 선정됐다.

‘유망 골목상권 육성사업’은 지역 주민의 생활거점 역할을 하는 골목형상점가의 자생력과 경쟁력을 높이기 위해 추진되는 사업이다. 이번 선정으로 묵동도깨비시장 골목형상점가는 2026년 말까지 국비와 지방비를 포함한 총 3억8000만 원 규모의 사업비를 지원받게 됐다.

구는 확보한 사업비를 바탕으로 묵동도깨비시장 골목형상점가를 지역을 대표하는 생활문화상권으로 육성하기 위해 ▷상권 고유 브랜드 개발 ▷창업 기반 조성 ▷상권 환경개선 ▷홍보 및 판촉 지원 등 다양한 사업을 추진할 계획이다.

묵동도깨비시장 골목형상점가는 다양한 업종의 점포가 밀집한 생활밀착형 상권으로, 2024년 2월 골목형상점가로 지정됐다. 우수한 품질의 상품과 서비스를 바탕으로 지역 주민들의 꾸준한 이용이 이어지고 있으며, 지하철 7호선 먹골역과 인접하고 주거 밀집지역을 배후에 두고 있어 성장 가능성이 높은 상권으로 평가받고 있다.

류경기 중랑구청장은 “이번 선정은 묵동도깨비시장 골목형상점가의 성장 가능성과 경쟁력을 인정받은 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 지역 특성을 살린 골목상권 육성과 소상공인 지원을 통해 지역경제에 활력을 더해 나가겠다”고 말했다.