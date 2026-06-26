[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)는 부산항 신항 임항도로 및 배후단지 내부도로 포장보수공사를 시행한다고 26일 밝혔다.

부산항 신항 임항도로와 배후단지 내부 도로는 대형 트레일러 등 차량 통행량이 많아 도로 파손이 빈번하게 발생하는 구역이다. 이에 따라 BPAS는 도로 파손으로 인한 2차 피해를 방지하기 위해 상시점검을 통해 포트홀 발생구간을 확인하고 유지보수가 필요한 부분에 대해서는 순차적으로 공사를 시행한다고 밝혔다.

우선 신항 웅천대교-견마삼거리 방향 인근 임항도로 부근 도로의 1차 포장보수를 지난 21일 시행했으며, 우기철 도로 파손 상태를 분석해 하반기에 순차적으로 추가 포장보수를 시행할 계획이다. 또 배후단지 내부도로의 경우 오는 28일 1차 포장보수 시행 후 포장상태를 분석하여 추가 보수를 실시한다는 방침이다.

부산항만공사 관계자는 “ 부산항 신항 임항도로 이용자들의 불편이 없도록 수시 점검 및 유지보수 작업에 최선을 다하겠다”고 말했다.