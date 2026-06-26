- 철도박물관, 철도의 날 맞아 11월까지 ‘달리는 식탁, 기차 안 식문화’ 주제로…여름방학 체험 프로그램도 운영

[헤럴드경제= 이권형기자] 오는 28일 ‘철도의 날’을 맞아 기차 안 간식카트 등 추억을 담은 유니크한 전시회가 열린다.

한국철도공사(코레일)가 오는 11월 29일까지 의왕에 있는 철도박물관에서 ‘달리는 식탁, 기차 안 식문화’를 주제로 기획전을 개최한다고 26일 밝혔다.

이번 전시는 지난 1908년 운행한 우리나라 최초의 경부선 식당차부터 현재 KTX 자동판매기에 이르기까지 120여년의 철도 먹거리 변천사를 조명한다.

식당차와 스낵카, 간식카트, 시대별 도시락과 인기 간식 등 역사 속 기차 식문화 풍경이 사진과 영상 위주로 펼쳐진다.

특히 새마을호와 무궁화호에서 판매원이 끌던 추억의 간식카트를 실물 그대로 재현했으며, 오징어와 사이다 등 기차에서 즐겼던 간식들의 원재료 질감을 살려 입체적으로 재구성한 영상도 대형 스크린으로 선보인다.

여름방학 주말(7월 28일~8월 25일)에는 ‘내가 만드는 기차카트’ 프로그램을 하루 2회 운영한다. 아이들이 직접 음식 모양 교구로 카트를 채워볼 수 있어 가족 단위의 관람객들에게 특별한 체험을 선사한다.

전시 해설 프로그램은 평일 하루 2회, 주말 하루 4회 운영돼 관람객들의 이해를 돕는다.

관람시간은 오전 9시 30분~오후 5시 30분까지며 매주 월요일은 휴관이다. 자세한 사항은 철도박물관 홈페이지에서 확인할 수 있다.

코레일 배은선 철도박물관장은 “철도의 날을 맞아 일상생활 속 철도문화가 지닌 역사적 가치를 재조명하고자 한다”며 “다양한 콘텐츠를 통해 어른들에게는 아련한 향수를, 아이들에게는 과거를 공유하는 뜻깊은 세대 간 공감의 장이 되기를 기대한다”고 전했다.